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Finanz, Recht

BKS holt sich 250 grüne Euro-Millionen: Die Berater

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Wien/Klagenfurt. Wolf Theiss und Schönherr beraten bei der Begebung von 250 Mio. Euro „Fixed Rate Green Senior Preferred Notes“ durch die BKS Bank.

Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss hat DekaBank Deutsche Girozentrale, Erste Group Bank, Jyske Bank und Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – als Joint Lead Manager bei der Emission von „250.000.000 Euro Fixed Rate Green Senior Preferred Notes due 3 June 2031“ der BKS Bank rechtlich beraten.

Das Wolf Theiss Team, das die Joint Lead Manager beriet, wurde von Partner Claus Schneider und Counsel Nikolaus Dinhof-Renezeder (beide Capital Markets) geleitet. Zu steuerrechtlichen Aspekten beriet Partner Eva Stadler, unterstützt von Senior Associate Alexander Quendler (beide Tax).

Die BKS Bank wurde von Schönherr Rechtsanwälte beraten. Im Team waren Angelika Fischer (Counsel; Leitung), Christoph Moser (Partner), Clemens Stockhammer, Laura Knoblechner und Flora Maria Auer.

4 Prozent Zinsen

Die grünen Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und wurden mit einem fixen Kupon von 4,000% per annum bei institutionellen Investoren und geeigneten Gegenparteien platziert, so eine Aussendung.

Die Schuldverschreibungen sind im Amtlichen Handel der Wiener Börse notiert. Das Closing erfolgte am 3. Juni 2026.

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