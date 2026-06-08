EY ernennt Klaus Haberfehlner zum neuen Parthenon-Chef

Wien. EY ernennt Partner Klaus Haberfehlner (44) zum Leiter der Serviceline Strategy & Transactions (SaT) inklusive EY‑Parthenon.

Klaus Haberfehlner übernimmt mit 1. Juli 2026 die Leitung der Serviceline Strategy & Transactions (SaT) bei EY Österreich und damit auch der Sub‑Brand EY‑Parthenon, so eine Aussendung der Beratungsmultis.

Die Aufgabe

In seiner neuen Funktion verantworte Haberfehlner die weitere strategische und operative Weiterentwicklung des SaT‑Portfolios. Die entsprechenden Themen sind Wachstums- und Transformationsstrategien, Transaktionsvorhaben bis hin zur Umsetzung von Wertsteigerungsprogrammen und Restrukturierungen, heißt es.

Haberfehlner ist Partner bei EY‑Parthenon in Österreich und leitet zudem den Industrial Products-Sektor bei EY in Europa. Vor seinem Einstieg bei EY war er in der Geschäftsleitung des Non-Food-Händlers Merkur-Gruppe sowie bei der Strategieberatung Roland Berger. Er hat das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie an der University of Technology (UTS) in Sydney absolviert.