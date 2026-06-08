 Open menu
Business, M&A, Recht

Latham & Watkins berät yfood-Gründer beim Verkauf an Nestlé

©ejn

Smarte Getränke. Latham & Watkins berät die yfood-Gründer beim Verkauf an den Lebensmittelkonzern Nestlé.

Kanzlei Latham & Watkins hat die Gründer der yfood Labs GmbH beim Verkauf ihrer verbleibenden Anteile an Nestlé S.A. beraten. yfood ist ein „Smart Food“-Spezialist für Trinkmahlzeiten in Deutschland und Europa. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt üblicher regulatorischer und kartellrechtlicher Genehmigungen und soll laut einer Aussendung voraussichtlich bis zum 3. Juli 2026 abgeschlossen werden.

Bereits mit 49 Prozent an Bord

Nestlé ist bereits seit 2023 mit einer Minderheitsbeteiligung von 49 Prozent an yfood beteiligt. Die vollständige Übernahme soll es ermöglichen, die globale Infrastruktur, internationale Distribution und operative Skalierungskompetenz von Nestlé zu nutzen, heißt es.

Latham & Watkins hatte die Gründer bereits im Rahmen des ersten Investments von Nestlé beraten. Bei der Transaktion jetzt aktiv waren Maximilian Platzer (Partner), Sönke Bock (gemeinsame Federführung), Nils Horst (alle Corporate) und Sebastian van Helden (Kartellrecht, alle Associates, alle Frankfurt).

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. BKS holt sich 250 grüne Euro-Millionen: Die Berater
  2. Gastkommentar: Die KI-VO der EU steht vor der Anpassung
  3. Takeover unter maritimen Softwarehäusern mit Kanzlei White & Case
  4. Future Female Roundtable im Oktogon von DLA Piper: KI und Frauenrechte im Fokus

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

EY ernennt Klaus Haberfehlner zum neuen Parthenon-Chef

Wiens Zusteller verteilen jetzt gelbe Karten an Falschparker

Bundesimmobilientag 2026: Die Branche blickt auf „The Next Normal“

Das sind die Sieger beim AIT Poster Award 2026

LWK Steiermark: Neuer Direktor ist Biomasse- und Nutztier-Spezialist

Neu in Finanz:

Versicherungsaufsicht: Martina Andexlinger folgt auf Peter Braumüller

Gleiss Lutz begleitet die erste Hauptversammlung von Aumovio

Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT

Horváth holt Peter Zeller für Treasury-Beratung an Bord

Neu in Recht:

BKS holt sich 250 grüne Euro-Millionen: Die Berater

Latham & Watkins berät yfood-Gründer beim Verkauf an Nestlé

Gastkommentar: Die KI-VO der EU steht vor der Anpassung

Takeover unter maritimen Softwarehäusern mit Kanzlei White & Case

Future Female Roundtable im Oktogon von DLA Piper: KI und Frauenrechte im Fokus

Neu in Steuer:

MANZ SteuerExpress: Was mit der GrESt bei Rückgängmachung des Kaufvertrags passiert und mehr

Vorarlberger Tochter Gerstgrasser künftig unter BDO-Branding

MANZ SteuerExpress: Neuerungen im Fachgutachten zur Unternehmensbewertung, ausländische Mieteinkünfte und mehr

Master Professional Tax Consulting startet ab September 2026

Steuerberater: Arbeitsbuch Oberlaa 2026 jetzt in Lexis+ und Protégé

Neu in Bildung/Uni:

Berufsbegleitender Universitätskurs zum Data Officer startet im Oktober

TU Graz-Physikerin misst Luftschadstoffe über mehrere Kilometer

Rekord beim WU Bachelor: Anmeldungen steigen um 8,3% auf 13.000

Forscher der Uni Salzburg nehmen Heavy Metal unter die Lupe – und spielen selbst

Gemeinsames Certificate Program von Donau-Uni Krems und Controller-Institut

Neu in Personalia:

EY ernennt Klaus Haberfehlner zum neuen Parthenon-Chef

Versicherungsaufsicht: Martina Andexlinger folgt auf Peter Braumüller

Dorda hat eine neue Anwältin für Real Estate und Baurecht: Vivien Lux

Deloitte Legal macht Anwalt Franz Stenitzer zum Partner

Binder Grösswang hat neuen IP/IT-Anwalt: Florian Defrancesco

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

MANZ SteuerExpress: Was mit der GrESt bei Rückgängmachung des Kaufvertrags passiert und mehr

Gastkommentar: Die KI-VO der EU steht vor der Anpassung

Takeover unter maritimen Softwarehäusern mit Kanzlei White & Case

Future Female Roundtable im Oktogon von DLA Piper: KI und Frauenrechte im Fokus

Digitale Gemeinde 2035: Der große Ruf nach Datensouveränität