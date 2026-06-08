Latham & Watkins berät yfood-Gründer beim Verkauf an Nestlé

Smarte Getränke. Latham & Watkins berät die yfood-Gründer beim Verkauf an den Lebensmittelkonzern Nestlé.

Kanzlei Latham & Watkins hat die Gründer der yfood Labs GmbH beim Verkauf ihrer verbleibenden Anteile an Nestlé S.A. beraten. yfood ist ein „Smart Food“-Spezialist für Trinkmahlzeiten in Deutschland und Europa. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt üblicher regulatorischer und kartellrechtlicher Genehmigungen und soll laut einer Aussendung voraussichtlich bis zum 3. Juli 2026 abgeschlossen werden.

Bereits mit 49 Prozent an Bord

Nestlé ist bereits seit 2023 mit einer Minderheitsbeteiligung von 49 Prozent an yfood beteiligt. Die vollständige Übernahme soll es ermöglichen, die globale Infrastruktur, internationale Distribution und operative Skalierungskompetenz von Nestlé zu nutzen, heißt es.

Latham & Watkins hatte die Gründer bereits im Rahmen des ersten Investments von Nestlé beraten. Bei der Transaktion jetzt aktiv waren Maximilian Platzer (Partner), Sönke Bock (gemeinsame Federführung), Nils Horst (alle Corporate) und Sebastian van Helden (Kartellrecht, alle Associates, alle Frankfurt).