Takeover unter maritimen Softwarehäusern mit Kanzlei White & Case

Berlin/Frankfurt. White & Case berät UniSea bei der Akquisition von Kaiko Systems, spezialisiert auf datengestützte Flotten-Steuerung.

Wirtschaftskanzlei White & Case hat UniSea AS, ein Portfoliounternehmen von Adelis Equity Partners, bei der Akquisition der Kaiko Systems GmbH beraten.

Die Unternehmen

Kaiko Systems ist ein maritimes Softwareunternehmen mit Schwerpunkt auf datengestützter Flottenperformance und Sicherheit und Sitz in Berlin. UniSea ist ein in Norwegen ansässiges Software- und Beratungshaus mit Fokus auf die Schifffahrts- und Offshorebranche. Man biete marktführende HSEQ- sowie Operations-Support-Lösungen für Schiffe und Unternehmen weltweit an, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei. Geldhaus Adelis ist auf kleine und mittelgroße Unternehmen in Nordeuropa fokussiert.

Das Beratungsteam

White & Case berät Adelis fortlaufend bei Plattform- und Add-on-Akquisitionen. Bei der aktuellen Transaktion waren im Team: die Partner Moritz H. Müller-Buttmann (M&A/Corporate) und Shoan Panahi (Private Equity, Stockholm; beide Federführung). Tim Bracksiek (Tax), Sebastian Stütze (Employments, Compensation and Benefits), Thilo Wienke (Antitrust) und Julia Sitter (M&A/Corporate).

Auch Local Partner Fabian Mayer (M&A/Corporate) und die Associates Su-Yeoun Park, Constantin Meimberg (beide M&A/Corporate), Filip Karlsson, Rebekka Lae (beide Private Equity, Stockholm), Moritz Dubberke (Tax), Anne Henniges (Employments, Compensation and Benefits), Stefan Papastefanou und Eva Riedel (beide Intellectual Property) waren aktiv.