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Business, M&A, Recht

Projektmanager-Deal: KPMG Law berät beim Verkauf von hpm Henkel

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Dresden. KPMG Law Deutschland berät beim Verkauf der hpm Henkel Projektmanagement GmbH an BKW Engineering.

Die deutsche KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat die THE-Holding GmbH und deren geschäftsführenden Gesellschafter Thomas Henkel im Zusammenhang mit dem Verkauf der hpm Henkel Projektmanagement GmbH rechtlich beraten.

KPMG Law hat in rechtlichen Fragen der Transaktion, insbesondere bei der Strukturierung des Verkaufs, der rechtlichen Begleitung der Due Diligence sowie der Verhandlung und Umsetzung der Transaktionsdokumentation beraten, so eine Aussendung.

Das Unternehmen

Die hpm Henkel Projektmanagement GmbH mit Sitz in Dresden ist ein Beratungs- und Ingenieurunternehmen für Projektmanagement-Dienstleistungen. Man ist insbesondere in den Bereichen Projektsteuerung, Baumanagement sowie Vergabe- und Nachhaltigkeitsberatung tätig und betreue vor allem öffentliche Bau- und Immobilienverwaltungen, Projektentwickler sowie private Bauherren. Das interdisziplinäre Team umfasst rund 25 Mitarbeitende.

Die BKW Engineering AG ist ein Netzwerk unabhängiger Ingenieur-, Architektur-, Gutachter- und Prüfunternehmen mit Fokus auf die DACH-Region. Die Transaktion ermögliche der BKW Engineering AG eine Stärkung ihrer Marktposition im Bereich Projektmanagementdienstleistungen in Deutschland. Im Beratungsteam von KPMG Law waren Mathias Aldejohann (Federführung, Corporate/M&A) und Steffen Lindner (Arbeitsrecht).

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