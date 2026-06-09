Wiener Städtische befördert Sonja Brandtmayer zur neuen CEO

Insurance & Management. Sonja Brandtmayer wird CEO der Wiener Städtischen. Ralph Müller übernimmt den Vorstandsvorsitz im Versicherungsverein.

Ralph Müller übernimmt den Vorstandsvorsitz im Wiener Städtischen Versicherungsverein und folgt damit auf Robert Lasshofer, der weiterhin Aufsichtsratspräsident der Wiener Städtischen bleibt. Sonja Brandtmayer wird Generaldirektorin der Wiener Städtischen Versicherung. Das teilt die zum VIG-Konzern gehörende Versicherung in einer Aussendung mit.

Der Umbau

In der Aufsichtsratssitzung der Wiener Städtischen am 9. Juni wurde Sonja Brandtmayer, aktuell Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen, zur neuen Vorstandsvorsitzenden mit Wirkung 1. Juli 2027 bestellt. Sie folgt dann Ralph Müller nach, der ebenfalls mit 1. Juli 2027 als Vorstandsvorsitzender in den Wiener Städtischen Versicherungsverein, dem Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG), wechselt.

Die Laufbahn der neuen CEO

Sonja Brandtmayer hat seit ihrem Eintritt in die Wiener Städtische im Jahr 2016 mehrere Führungsfunktionen ausgeübt, darunter die Leitung der Kranken- und Unfallversicherung. Anschließend führte sie die Wiener Städtische Landesdirektion Steiermark, bevor sie 2020 in den Vorstand wechselte. Derzeit verantwortet die studierte Juristin als Generaldirektor-Stellvertreterin den Vertrieb, die Krankenversicherung sowie Marketing und Werbung und Slowenien.

Robert Lasshofer bleibe der VIG-Gruppe in beratender Funktion sowie als Aufsichtsratspräsident der Wiener Städtischen Versicherung weiterhin verbunden. „Ich freue mich sehr, dass wir Sonja Brandtmayer als erste weibliche Generaldirektorin für die Wiener Städtische gewinnen konnten, mit ihrer langjährigen Erfahrung, ihrem fundierten Know-how und ihren strategischen Fähigkeiten wird sie die Wiener Städtische auf einem erfolgreichen Wachstumskurs weiterentwickeln. Gleichzeitig möchte ich mich bei Ralph Müller sehr herzlich bedanken. Er hat die Wiener Städtische in unruhigen Zeiten höchst erfolgreich und profitabel geführt, die starke Marktposition des Unternehmens nachhaltig ausgebaut und mit strategischem Weitblick wichtige Impulse für die Zukunft gesetzt“, so Robert Lasshofer, Aufsichtsratspräsident der Wiener Städtischen Versicherung.

Eine Ära geht zu Ende

Robert Lasshofer zeichnet seit 2021 als Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins verantwortlich. Von 2010 bis 2020 war er Generaldirektor der Wiener Städtischen. Künftig werde er der VIG-Gruppe beratend zur Verfügung stehen und dabei insbesondere seine langjährige Vertriebs- und Managementerfahrung einbringen. Darüber hinaus bleibe er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wiener Städtischen Versicherung sowie Aufsichtsratsmitglied der Vienna Insurance Group (VIG).

Der neue Chef des Versicherungsvereins

Ralph Müller wird mit Wirkung 1. Juli 2027 die Nachfolge von Robert Lasshofer als Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins antreten. Der studierte Jurist wurde 2021 Generaldirektor der Wiener Städtischen, davor bekleidete er diese Funktion in der DONAU Versicherung. Er startete im Jahr 2011 seine Tätigkeit in der Wiener Städtischen als Vertriebsvorstand, danach war er für das Risiko- und Finanzressort verantwortlich.