 Open menu
Business, Recht

Milliarden-Ausbau bei Batteriespeichern: Österreich könnte profitieren

Thomas Ruhm ©Christina Anzenberger-Fink

Bauen, aber wo. Europas Batteriespeichermarkt steht vor einem Wachstumsschub: Bis zu 68 Milliarden Euro werden investiert, so eine Fieldfisher-Analyse. Österreich könnte profitieren.

Europas Batteriespeichermarkt steht vor einem massiven Wachstumsschub: Laut dem neuen Report „The European Battery Energy Storage System (BESS) economy 2026″ der internationalen Anwaltskanzlei Fieldfisher soll die großskalige Batteriespeicherkapazität bis 2030 auf mehr als 100 GW steigen und sich damit mehr als versechsfachen.

In dem Report werden elf europäische Märkte näher analysiert. Für den Ausbau wären bei den aktuellen Kosten Investitionen von rund 68 Milliarden Euro notwendig, heißt es.

Wer rasch baut, geht in Führung

Welche Länder verstärkt Investitionen anziehen werden, hänge zunehmend an Weichenstellungen rund um Netzanschlüsse, Genehmigungsverfahren, regulatorische Rahmenbedingungen und Cybersecurity. Netzengpässe gelten gleich in neun von elf untersuchten Ländern als zentrale Herausforderung für die Projektrealisierung.

Österreich zählt bereits zu einem der größeren europäischen Batteriespeichermärkte, die unter die Lupe genommen wurden – steht jedoch vor kurzfristigen regulatorischen und rechtlichen Hürden, wie Thomas Ruhm, Country Managing Partner bei Fieldfisher Österreich, erläutert.

Ein Baustein der Energiewende

Batterie-Energiespeichersysteme, kurz BESS, werden in Europa zunehmend zu einem entscheidenden Baustein der Energiewende, heißt es: Sie sollen helfen, erneuerbare Energien besser ins Stromsystem zu integrieren, Netzschwankungen auszugleichen, Abregelungen zu reduzieren und zusätzliche Erlösmodelle für Energieprojekte zu ermöglichen. Ein einfaches Beispiel: Sonnenstrom gibt es nur am Tag, der Fernseher läuft aber in der Nacht – und das in hunderten Millionen Haushalten in Europa.

Während die Nachfrage nach Speicherlösungen in Europa steigt, zeige der BESS-Report deutliche Unterschiede in der Marktreife. „Europa befindet sich in einer entscheidenden Phase beim Ausbau von Energiespeichern – und Österreich steht dabei an einem kritischen Wendepunkt“, erklärt Thomas Ruhm.

Österreich hat Power, aber keine Strategie

Denn aktuell nehme Österreich im europäischen Vergleich bereits eine wichtige Rolle ein: Laut dem Bericht ist Österreich unter den untersuchten Ländern mit fast 1 GW installierter Batteriespeicherkapazität der viertgrößte BESS-Markt. Zum Vergleich nennt das Dokument für Deutschland 2,4 GW installierte Utility-Scale-Kapazität, für Irland 1,2 GW und für Frankreich 1,07 GW mit einem erwarteten Anstieg auf 1,7 GW.

Größere Länder wie die Niederlande (250 MW), Spanien (rund 60 MW), Polen (rund 32 MW) oder Portugal mit 13 MW installierter Kapazität lässt Österreich momentan deutlich hinter sich. Doch wohin geht die Reise in den nächsten Jahren? „Einerseits verfügt Österreich über ambitionierte energiepolitische Ziele: 100 Prozent erneuerbarer Strom bis 2030 und Klimaneutralität bis 2040. Gleichzeitig sehen wir aber, dass Batteriespeicher als Schlüsseltechnologie bisher noch nicht die notwendige regulatorische Klarheit und Priorität erhalten haben“, so Ruhm.

Die größte Herausforderung liege derzeit im Spannungsfeld zwischen ambitionierten Zielen und praktischer Umsetzung. Ruhm: „Genehmigungsverfahren dauern oft länger als vorgesehen, regulatorische Unsicherheiten bremsen Investitionen, und ein klarer nationaler Speicher-Fahrplan fehlt weiterhin.“

Genehmigungsverfahren bleiben zentrale Hürde

Laut dem Report sollten Genehmigungen unter den EU-RED-III-Vorgaben nicht länger als 24 Monate dauern. Aktuelle Verfahren liegen in Österreich jedoch bereits jetzt bei durchschnittlich über 18 Monaten. Hinzu kommen regionale Unterschiede zwischen den Bundesländern, Projektbacklogs und Risiken in den Anschlusswarteschlangen.

Für Projektentwickler bedeute das: Frühzeitige Abstimmung mit Behörden, belastbare Genehmigungsstrategien und rechtlich robuste Projektstrukturen werden unerlässlich. Österreich soll daher jetzt die richtigen Weichen stellen, heißt es aus dem Wiener Büro von Fieldfisher: Gefragt seien schnellere und einheitlichere Genehmigungsprozesse, klare Marktregeln und attraktive Rahmenbedingungen für Investoren. Nur so könne das Land seine starke Ausgangsposition nutzen und sich im europäischen Wettbewerb nachhaltig behaupten.

Netzausbau als Schlüssel für Investitionen

Neben regulatorischen Fragen bleibe der Netzanschluss ein zentraler Faktor von BESS-Projekten. Laut Report plant Austrian Power Grid bis 2034 massive Investitionen von neun Milliarden Euro in den Ausbau des Übertragungsnetzes. Diese Netzinvestitionen sind Teil einer breiteren Modernisierung der österreichischen Infrastruktur und können laut Fieldfisher neue Chancen für strategisch positionierte Speicherprojekte schaffen – insbesondere in Regionen mit chronischer Netzüberlastung, in denen Batteriespeicher zur Stabilisierung und Flexibilisierung des Systems beitragen können.

„Es entstehen erhebliche Chancen: Der zunehmende Ausbau von Solar- und Windenergie wird den Bedarf an Flexibilitätslösungen deutlich erhöhen. Batteriespeicher können hier nicht nur zur Netzstabilität beitragen, sondern auch neue Geschäftsmodelle ermöglichen – von Arbitrage über Systemdienstleistungen bis hin zu hybriden Projekten“, so Ruhm.

Ein Umsetzungsrennen – über regulatorische Hürden

Der Fieldfisher-Report zeige insgesamt: Der europäische Batteriespeichermarkt stehe vor einer massiven Wachstumsphase, doch der Erfolg hängt nicht allein vom Investitionsvolumen ab. Entscheidend werde sein, ob Regulierung, Genehmigungen, Netzanschlüsse und Sicherheitsanforderungen mit dem Tempo des Marktes Schritt halten können.

Besonders attraktiv werden jene Märkte sein, die regulatorische Klarheit, Finanzierungsmöglichkeiten, Netzentwicklung und belastbare Cybersecurity-Frameworks miteinander verbinden. „Aus unserer Sicht gilt: Wer jetzt handelt, sichert sich einen strategischen Vorteil in einem Markt, der in den kommenden Jahren stark wachsen wird“, so Thomas Ruhm.

Ein spannender Markt für Infrastruktur-Investoren

Im BESS-Report wird auch detailliert auf mögliche Strategien von Batteriespeicher-Investoren eingegangen. Der Konflikt rund um den Iran mit seinen steigenden Energiepreisen werde die Nachfrage nach erneuerbaren Energien erhöhen, damit aber gleichzeitig die Netze weiter belasten – mit entsprechenden Chancen für Batteriespeicherprojekte. Österreich zählt insgesamt neben Deutschland, Polen, Spanien und UK zu den fünf Ländern mit dem größten Investoreninteresse, so der Report.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Oktogon Business Club von DLA Piper: Diskussion über Medienpluralität
  2. Rödl holt Kanzlei Hofer Leitinger in der Steiermark an Bord
  3. Seed-Finanzierung über 14,6 Mio. Euro für fonio.ai: Die Berater
  4. Verein noyb: Sammelklage gegen Wirtschaftsauskunftei CRIF

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Oktogon Business Club von DLA Piper: Diskussion über Medienpluralität

Milliarden-Ausbau bei Batteriespeichern: Österreich könnte profitieren

EY ernennt Klaus Haberfehlner zum neuen Parthenon-Chef

Wiens Zusteller verteilen jetzt gelbe Karten an Falschparker

Bundesimmobilientag 2026: Die Branche blickt auf „The Next Normal“

Neu in Finanz:

Wiener Städtische befördert Sonja Brandtmayer zur neuen CEO

Versicherungsaufsicht: Martina Andexlinger folgt auf Peter Braumüller

Gleiss Lutz begleitet die erste Hauptversammlung von Aumovio

Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT

Neu in Recht:

Am 1. Juli schlägt MiCAR zu: Aufsicht straft Kryptos ohne Lizenz

KI für Juristen: Stämpfli startet Libra by Wolters Kluwer

40 Jahre RDB Rechtsdatenbank: Legal Workspace Manz-Noxtua startet

Seed-Finanzierung über 14,6 Mio. Euro für fonio.ai: Die Berater

Verein noyb: Sammelklage gegen Wirtschaftsauskunftei CRIF

Neu in Steuer:

Rödl holt Kanzlei Hofer Leitinger in der Steiermark an Bord

Master Professional Tax Consulting startet ab September 2026

MANZ SteuerExpress: Was mit der GrESt bei Rückgängmachung des Kaufvertrags passiert und mehr

Vorarlberger Tochter Gerstgrasser künftig unter BDO-Branding

MANZ SteuerExpress: Neuerungen im Fachgutachten zur Unternehmensbewertung, ausländische Mieteinkünfte und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Generation Z und die MINT-Berufe: Ein wachsendes Defizit

Berufsbegleitender Universitätskurs zum Data Officer startet im Oktober

TU Graz-Physikerin misst Luftschadstoffe über mehrere Kilometer

Rekord beim WU Bachelor: Anmeldungen steigen um 8,3% auf 13.000

Forscher der Uni Salzburg nehmen Heavy Metal unter die Lupe – und spielen selbst

Neu in Personalia:

EY ernennt Klaus Haberfehlner zum neuen Parthenon-Chef

Versicherungsaufsicht: Martina Andexlinger folgt auf Peter Braumüller

Dorda hat eine neue Anwältin für Real Estate und Baurecht: Vivien Lux

Deloitte Legal macht Anwalt Franz Stenitzer zum Partner

Binder Grösswang hat neuen IP/IT-Anwalt: Florian Defrancesco

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

KI für Juristen: Stämpfli startet Libra by Wolters Kluwer

40 Jahre RDB Rechtsdatenbank: Legal Workspace Manz-Noxtua startet

Seed-Finanzierung über 14,6 Mio. Euro für fonio.ai: Die Berater

Master Professional Tax Consulting startet ab September 2026

MANZ SteuerExpress: Was mit der GrESt bei Rückgängmachung des Kaufvertrags passiert und mehr