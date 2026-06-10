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Business, Recht, Veranstaltung

Oktogon Business Club von DLA Piper: Diskussion über Medienpluralität

Christoph Mager, Gerhard Zeiler, Wolfgang Rosam ©Stefan Feichtinger

Wien. Im zweiten Oktogon Business Club von DLA Piper und Falstaff ging es um Medienpluralität und Demokratie, mit Medienmanager Gerhard Zeiler.

Der zweite Oktogon Business Club am 8. Juni 2026 im Haus am Schottentor stand ganz im Zeichen eines hochaktuellen Themas: der Bedeutung von Medienpluralität für die demokratische Entwicklung Österreichs, so eine Aussendung.

Zahlreiche geladene Gäste aus Wirtschaft, Recht und Medien folgten der Einladung von DLA Piper und Falstaff, um gemeinsam über die Zukunft der Medienlandschaft zu diskutieren. Zu Gast im historischen Oktogon der globalen Wirtschaftskanzlei war diesmal Medienmanager Gerhard Zeiler: Er ist Präsident International bei Warner Bros. Discovery und war zuvor lange in der Geschäftsführung von Tele 5, RTL II und RTL sowie Intendant des ORF.

Die Diskussion

Im Zentrum des Abends stand eine Podiumsdiskussion mit Christoph Mager (Managing Partner, DLA Piper Österreich), Prof. Wolfgang Rosam (Herausgeber, Falstaff) sowie Gerhard Zeiler (Präsident International, Warner Bros. Discovery).

Gemeinsam beleuchteten sie die Rolle der Medien in der Demokratie aus unterschiedlichen Perspektiven – von globalen Markttrends über nationale Rahmenbedingungen bis hin zu wirtschaftlichen Herausforderungen für Medienunternehmen.

Die Diskussion griff dabei auch die aktuellen Debatten rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf und machte deutlich, dass Medienpluralität essenziell für Meinungsvielfalt, gesellschaftlichen Diskurs und das Vertrauen in demokratische Institutionen ist, so die Gastgeber.

„Es gehört debattiert, es gehört diskutiert“

  • Christoph Mager, Managing Partner von DLA Piper Österreich: „Nach dem gelungenen Auftakt mit Bundeskanzler Christian Stocker freut es uns besonders, dass auch der zweite Oktogon Business Club auf so großes Interesse gestoßen ist. Die Vielzahl an hochkarätigen Gästen und der intensive, differenzierte Austausch zeigen, wie wichtig Formate wie dieses für den persönlichen Dialog sind.“
  • Wolfgang Rosam, Herausgeber von Falstaff: „Der Oktogon Business Club hat sich binnen kürzester Zeit großartig etabliert und steht für eine top qualitative Diskussionsplattform. Die nächste Veranstaltung findet am 19. Oktober 2026 mit den beiden wichtigsten Bank-Chefs Österreichs statt: Mit viel Spannung wird der Auftritt von Erste Group CEO Peter Bosek und Raiffeisen Bank International CEO Michael Höllerer erwartet.“
  • Gerhard Zeiler, Präsident International bei Warner Bros. Discovery: „Ein unabhängiger ORF und eine unabhängige, starke und vielfältige Medienlandschaft ist für die Demokratie enorm wichtig. Es gehört debattiert, es gehört diskutiert, es gehören verschiedene Seiten der Medaille beleuchtet.“

Das Programm

Die Veranstaltung folgt auf den Auftakt mit Bundeskanzler Christian Stocker im März; der Oktogon Business Club soll relevante wirtschafts- und gesellschaftspolitische Themen in einem exklusiven Rahmen beleuchten, so die Veranstalter. Kulinarisch abgerundet wurde der Abend durch ausgewählte Weine von Winzer Armin Tement aus der Steiermark.

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