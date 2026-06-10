Rödl holt Kanzlei Hofer Leitinger in der Steiermark an Bord

Graz. Wirtschaftskanzlei Rödl übernimmt die steirische Kanzlei Hofer Leitinger mit rund 60 Beschäftigten.

Die internationale Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl baut ihre Aktivitäten in Österreich aus, so eine Aussendung: Mit der Integration der Steuerberatung Hofer Leitinger und dem vollständigen Team von mehr als 60 Mitarbeitenden erweitere Rödl gezielt die Präsenz in der Steiermark.

Die steirische Kanzlei

Hofer Leitinger wurde 2014 gegründet. Das Führungsteam – bestehend aus Alexander Hofer, Helmut Leitinger und Nadja Hubmann sowie Karin Steiner – habe die Kanzlei vom Standort Graz aus als anerkannte Adresse in der Steiermark und darüber hinaus etabliert.

Zusätzlich zum zentralen Büro in Graz ist das Team auch in Feldbach und Rosental aktiv. Man bietet steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung. Unternehmen und Organisationen aus verschiedenen Branchen werden betreut, dazu gibt es Schwerpunkte in den Bereichen Sport und Medizin.