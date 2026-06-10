 Open menu
Business, Steuer

Rödl holt Kanzlei Hofer Leitinger in der Steiermark an Bord

©ejn

Graz. Wirtschaftskanzlei Rödl übernimmt die steirische Kanzlei Hofer Leitinger mit rund 60 Beschäftigten.

Die internationale Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl baut ihre Aktivitäten in Österreich aus, so eine Aussendung: Mit der Integration der Steuerberatung Hofer Leitinger und dem vollständigen Team von mehr als 60 Mitarbeitenden erweitere Rödl gezielt die Präsenz in der Steiermark.

Die steirische Kanzlei

Hofer Leitinger wurde 2014 gegründet. Das Führungsteam – bestehend aus Alexander Hofer, Helmut Leitinger und Nadja Hubmann sowie Karin Steiner – habe die Kanzlei vom Standort Graz aus als anerkannte Adresse in der Steiermark und darüber hinaus etabliert.

Zusätzlich zum zentralen Büro in Graz ist das Team auch in Feldbach und Rosental aktiv. Man bietet steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung. Unternehmen und Organisationen aus verschiedenen Branchen werden betreut, dazu gibt es Schwerpunkte in den Bereichen Sport und Medizin.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Oktogon Business Club von DLA Piper: Diskussion über Medienpluralität
  2. Milliarden-Ausbau bei Batteriespeichern: Österreich könnte profitieren
  3. Seed-Finanzierung über 14,6 Mio. Euro für fonio.ai: Die Berater
  4. Innio geht an US-Böse Nasdaq mit Kanzlei Latham & Watkins

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Oktogon Business Club von DLA Piper: Diskussion über Medienpluralität

Milliarden-Ausbau bei Batteriespeichern: Österreich könnte profitieren

EY ernennt Klaus Haberfehlner zum neuen Parthenon-Chef

Wiens Zusteller verteilen jetzt gelbe Karten an Falschparker

Bundesimmobilientag 2026: Die Branche blickt auf „The Next Normal“

Neu in Finanz:

Wiener Städtische befördert Sonja Brandtmayer zur neuen CEO

Versicherungsaufsicht: Martina Andexlinger folgt auf Peter Braumüller

Gleiss Lutz begleitet die erste Hauptversammlung von Aumovio

Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT

Neu in Recht:

Am 1. Juli schlägt MiCAR zu: Aufsicht straft Kryptos ohne Lizenz

KI für Juristen: Stämpfli startet Libra by Wolters Kluwer

40 Jahre RDB Rechtsdatenbank: Legal Workspace Manz-Noxtua startet

Seed-Finanzierung über 14,6 Mio. Euro für fonio.ai: Die Berater

Verein noyb: Sammelklage gegen Wirtschaftsauskunftei CRIF

Neu in Steuer:

Rödl holt Kanzlei Hofer Leitinger in der Steiermark an Bord

Master Professional Tax Consulting startet ab September 2026

MANZ SteuerExpress: Was mit der GrESt bei Rückgängmachung des Kaufvertrags passiert und mehr

Vorarlberger Tochter Gerstgrasser künftig unter BDO-Branding

MANZ SteuerExpress: Neuerungen im Fachgutachten zur Unternehmensbewertung, ausländische Mieteinkünfte und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Generation Z und die MINT-Berufe: Ein wachsendes Defizit

Berufsbegleitender Universitätskurs zum Data Officer startet im Oktober

TU Graz-Physikerin misst Luftschadstoffe über mehrere Kilometer

Rekord beim WU Bachelor: Anmeldungen steigen um 8,3% auf 13.000

Forscher der Uni Salzburg nehmen Heavy Metal unter die Lupe – und spielen selbst

Neu in Personalia:

EY ernennt Klaus Haberfehlner zum neuen Parthenon-Chef

Versicherungsaufsicht: Martina Andexlinger folgt auf Peter Braumüller

Dorda hat eine neue Anwältin für Real Estate und Baurecht: Vivien Lux

Deloitte Legal macht Anwalt Franz Stenitzer zum Partner

Binder Grösswang hat neuen IP/IT-Anwalt: Florian Defrancesco

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

KI für Juristen: Stämpfli startet Libra by Wolters Kluwer

40 Jahre RDB Rechtsdatenbank: Legal Workspace Manz-Noxtua startet

Seed-Finanzierung über 14,6 Mio. Euro für fonio.ai: Die Berater

Master Professional Tax Consulting startet ab September 2026

MANZ SteuerExpress: Was mit der GrESt bei Rückgängmachung des Kaufvertrags passiert und mehr