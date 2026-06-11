Canpack erhält 520 Mio. Dollar von Wells Fargo mit Wolf Theiss

Warschau. Wolf Theiss berät die Canpack Group bei einer Revolving Credit Facility von Wells Fargo über 520 Millionen US-Dollar (rund 450 Mio. Euro).

Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss hat gemeinsam mit Morgan Lewis und weiteren Local Counsels die Canpack Group – Hersteller von Aludosen und Verpackungen – bei einer Finanzierung über 520 Millionen US-Dollar beraten.

Die Asset-based Revolving Credit Facility ist laut einer Aussendung die erste ihrer Art, die von der Wells Fargo Bank an polnische Kreditnehmer vergeben wird. Die auf fünf Jahre angelegte Finanzierung refinanziere und erweitere die bestehenden Kreditlinien von Canpack.

Die Berater

Der Verpackungshersteller Canpack ist in 15 Ländern tätig und beschäftigt rund 8.500 Personen. Bei der aktuellen Finanzierung war Wells Fargo Bank Joint Lead Arranger, Administrative und Collateral Agent gemeinsam mit Citibank und BNP Paribas als Joint Lead Arrangers. Zu den finanzierenden Banken zählen J.P. Morgan, ING Capital und PKO Bank Polski.

Wolf Theiss hat Canpack in Polen, Rumänien und Tschechien betreut. In Polen waren Senior Associate Jan Gąsiorowski, Partner Przemek Kozdój und Associate Maria Markowska-Zalewska aktiv, in Tschechien Partner Robert David und Senior Associate Filip Michalec sowie in Rumänien Partner Claudia Chiper und Senior Associate Andreea Tudorache (alle Banking & Finance).