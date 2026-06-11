 Open menu
Finanz, Recht

Canpack erhält 520 Mio. Dollar von Wells Fargo mit Wolf Theiss

©ejn

Warschau. Wolf Theiss berät die Canpack Group bei einer Revolving Credit Facility von Wells Fargo über 520 Millionen US-Dollar (rund 450 Mio. Euro).

Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss hat gemeinsam mit Morgan Lewis und weiteren Local Counsels die Canpack Group – Hersteller von Aludosen und Verpackungen – bei einer Finanzierung über 520 Millionen US-Dollar beraten.

Die Asset-based Revolving Credit Facility ist laut einer Aussendung die erste ihrer Art, die von der Wells Fargo Bank an polnische Kreditnehmer vergeben wird. Die auf fünf Jahre angelegte Finanzierung refinanziere und erweitere die bestehenden Kreditlinien von Canpack.

Die Berater

Der Verpackungshersteller Canpack ist in 15 Ländern tätig und beschäftigt rund 8.500 Personen. Bei der aktuellen Finanzierung war Wells Fargo Bank Joint Lead Arranger, Administrative und Collateral Agent gemeinsam mit Citibank und BNP Paribas als Joint Lead Arrangers. Zu den finanzierenden Banken zählen J.P. Morgan, ING Capital und PKO Bank Polski.

Wolf Theiss hat Canpack in Polen, Rumänien und Tschechien betreut. In Polen waren Senior Associate Jan Gąsiorowski, Partner Przemek Kozdój und Associate Maria Markowska-Zalewska aktiv, in Tschechien Partner Robert David und Senior Associate Filip Michalec sowie in Rumänien Partner Claudia Chiper und Senior Associate Andreea Tudorache (alle Banking & Finance).

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Emporia-Handys gehen an norwegische Xplora mit Binder Grösswang
  2. Oktogon Business Club von DLA Piper: Diskussion über Medienpluralität
  3. Rödl holt Kanzlei Hofer Leitinger in der Steiermark an Bord
  4. Milliarden-Ausbau bei Batteriespeichern: Österreich könnte profitieren

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

IMMOunited ist jetzt Immobilienportal mit Preis-Bewertung

Oktogon Business Club von DLA Piper: Diskussion über Medienpluralität

Milliarden-Ausbau bei Batteriespeichern: Österreich könnte profitieren

EY ernennt Klaus Haberfehlner zum neuen Parthenon-Chef

Wiens Zusteller verteilen jetzt gelbe Karten an Falschparker

Neu in Finanz:

Wiener Städtische befördert Sonja Brandtmayer zur neuen CEO

Versicherungsaufsicht: Martina Andexlinger folgt auf Peter Braumüller

Gleiss Lutz begleitet die erste Hauptversammlung von Aumovio

Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT

Neu in Recht:

Canpack erhält 520 Mio. Dollar von Wells Fargo mit Wolf Theiss

Ex-Notarspräsident Michael Umfahrer holt Sohn Markus als Partner in die Kanzlei

Emporia-Handys gehen an norwegische Xplora mit Binder Grösswang

Österreichs Internet-Unternehmen geben sich Regeln für KI-Einsatz

Am 1. Juli schlägt MiCAR zu: Aufsicht straft Kryptos ohne Lizenz

Neu in Steuer:

Der Pkw als bewegliches Ziel im Steuerrecht: Webinar am 1. Juli

Rödl holt Kanzlei Hofer Leitinger in der Steiermark an Bord

Master Professional Tax Consulting startet ab September 2026

MANZ SteuerExpress: Was mit der GrESt bei Rückgängmachung des Kaufvertrags passiert und mehr

Vorarlberger Tochter Gerstgrasser künftig unter BDO-Branding

Neu in Bildung/Uni:

Facultas Wissen: Equal Pay, globale Versicherungen und mehr

Generation Z und die MINT-Berufe: Ein wachsendes Defizit

Berufsbegleitender Universitätskurs zum Data Officer startet im Oktober

TU Graz-Physikerin misst Luftschadstoffe über mehrere Kilometer

Rekord beim WU Bachelor: Anmeldungen steigen um 8,3% auf 13.000

Neu in Personalia:

EY ernennt Klaus Haberfehlner zum neuen Parthenon-Chef

Versicherungsaufsicht: Martina Andexlinger folgt auf Peter Braumüller

Dorda hat eine neue Anwältin für Real Estate und Baurecht: Vivien Lux

Deloitte Legal macht Anwalt Franz Stenitzer zum Partner

Binder Grösswang hat neuen IP/IT-Anwalt: Florian Defrancesco

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Österreichs Internet-Unternehmen geben sich Regeln für KI-Einsatz

KI für Juristen: Stämpfli startet Libra by Wolters Kluwer

40 Jahre RDB Rechtsdatenbank: Legal Workspace Manz-Noxtua startet

Seed-Finanzierung über 14,6 Mio. Euro für fonio.ai: Die Berater

Master Professional Tax Consulting startet ab September 2026