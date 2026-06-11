Emporia-Handys gehen an norwegische Xplora mit Binder Grösswang

Übernahme. Binder Grösswang und Wikborg Rein beraten Xplora Technologies bei der Übernahme von Emporia mit ihren Senioren-Handys.

Binder Grösswang hat gemeinsam mit der in Oslo ansässigen norwegischen Kanzlei Wikborg Rein die an Euronext Growth gelistete Xplora Technologies AS beim Erwerb von 100% der Anteile an der österreichischen Emporia-Gruppe beraten, so eine Aussendung.

„Wir verfügen nun über eine umfassende Serviceplattform für Seniorinnen und Senioren, die Geräte, Konnektivität und Premium-Dienste integriert – mit Emporia, das sich gemeinsam mit Doro nahtlos einfügt. Damit haben wir die Grundlage für unsere Abo- und Konnektivitätsdienste deutlich verbreitert“, so Sten Kirkbak, CEO von Xplora.

Das Signing ist bereits erfolgt, der Vollzug (Closing) werde nach Erfüllung der vereinbarten Bedingungen voraussichtlich Anfang des dritten Quartals 2026 erwartet. Derzeit telefonieren weltweit rund drei Millionen Menschen mit Emporia-Handys, insgesamt wurden bisher 20 Mio. Stück verkauft. Das Unternehmen hat rund 100 Beschäftigte, der Standort Linz soll laut dem neuen Eigentümer erhalten bleiben.

Die Berater

Bei der Übernahme fungierte Binder Grösswang als Counsel in Österreich und beriet Xplora zu gesellschaftsrechtlichen, regulatorischen und transaktionsbezogenen Fragen. Der Beratungsumfang umfasste laut den Angaben insbesondere die Strukturierung des Erwerbs und die Vertragsverhandlungen bis zum Signing.

Seitens Wikborg Rein begleiteten Alexander Bernhard Wintervold, Vegard Bjørn-Larsen, Harald Clem und Are Zachariassen als norwegischer Counsel zu Fragen des norwegischen Rechts.

Im Team von Binder Grösswang waren (Lead/Corporate/M&A): Christoph Schober (Partner), Roman Zaufl (Rechtsanwaltsanwärter); Finance/Restructuring: Georg Wabl (Partner), Philipp Schermer (Rechtsanwalt) und David Schneebauer (Rechtsanwaltsanwärter); Regulatory/Public: Johannes Barbist (Partner), Jakob Brus (Rechtsanwaltsanwärter); Competition: Christop Raab (Counsel); IP/IT: Hellmut Buchroithner (Counsel), Florian Defranceso (Rechtsanwalt); Employment: Johannes Bammer (Partner), Elena Patsch (Rechtsanwaltsanwärterin); Real Estate: Alexander Kramer (Counsel) und Lea Antonia Schnirzer (Rechtsanwaltsanwärterin).