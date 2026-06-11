Ex-Notarspräsident Michael Umfahrer holt Sohn Markus als Partner in die Kanzlei

Wien. Ex-Notarspräsident Michael Umfahrer (64) und Markus Umfahrer (30) führen das Notariat künftig in Form einer Partnerschaft.

Das Notariat von Michael Umfahrer (bis Juli 2025 Präsident der österreichischen Notariatskammer) stellt sich für die Zukunft breiter auf, so eine Aussendung: Michael Umfahrer (64) und Sohn Markus Umfahrer (30) führen das Notariat demnach künftig gemeinsam in Form einer Partnerschaft als Notariat Umfahrer & Partner.

Damit werde die Zusammenarbeit, die sich über sieben Jahre kontinuierlich entwickelt und bewährt habe, auf die nächste Ebene gehoben. Der langjährige Substitut Markus Umfahrer ist konkret seit 1. Juni 2026 Partner der Kanzlei.

Die Statements

In seiner neuen Funktion soll Markus Umfahrer Klient:innen künftig nicht nur intensiver vertreten, sondern auch repräsentative Aufgaben wahrnehmen, die Kanzleistruktur aktiv mitgestalten und das Notariat zukunftsfit ausrichten, wie es heißt.

„Markus begleitet unser Notariat bereits seit vielen Jahren mit hoher fachlicher Kompetenz, einem außerordentlichen Engagement und Gespür für die Anliegen unserer Klient:innen und großem Verantwortungsbewusstsein. Die Partnerschaft war für mich daher der nächste logische Schritt“, so Michael Umfahrer.

Markus Umfahrer: „Ich bin dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und die Anerkennung meiner bisherigen Arbeit. Die erfolgreiche Weiterentwicklung des Notariats künftig als Notar-Partner mitgestalten zu können, ist für mich eine besondere Motivation und zugleich eine große Verantwortung, auf die ich mich sehr freue.“

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