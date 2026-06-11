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Facultas Wissen: Equal Pay, globale Versicherungen und mehr

Facultas Universitätsstraße ©Facultas

Fachverlage. Das facultas-Verlagsmagazin Wissen beleuchtet in der neuen Ausgabe internationale Versicherungen, Manz Genjus, Equal Pay u.a.

In der jetzt erschienenen Spezialausgabe des Wissen Magazins von facultas widmen sich mehrere redaktionell aufbereitete Fachartikel aktuellen Themen, so eine Ankündigung des Fachverlags.

Die Inhalte

Konkret geht es um die Kleinunternehmerpauschalierung (Beitrag aus dem kürzlich erschienenen EStG-Kommentar, 26. Nachlieferung), weiters um grenzüberschreitende Versicherungen (Science Export Print), um die Umsetzung der EU-Entgelttransparenz-Richtlinie (Fachzeitschrift BMD PV Profi) u.a.

Ebenfalls betrachtet wird Genjus KI vom Branchenkollegen Manz; der Beitrag wurde von Alexander Feldinger, Leiter der Manz Legal Intelligence Services, verfasst. Und in der neuen Fachbuchhandlung facultas in der Wiener Universitätsstraße kommt Sortimentsleiter Josef Stürmer zum umfangreichen juristischen Sortiment zu Wort – der Standort gilt als größter seiner Art in Österreich.

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