IMMOunited ist jetzt Immobilienportal mit Preis-Bewertung

Neue Ära. IMMOunited ist seit heute ein Portal für Immobilien-Inserate, inklusive „Preis-Check“. Zuvor war die Übernahme durch Scout24 wettbewerbsrechtlich gescheitert.

IMMOunited – ursprünglich eine Daten-Plattform für den Immobilienmarkt – startet in eine neue Ära, so eine Aussendung: Das neue Immobilienportal Österreichs ist soeben live gegangen und will nach eigenen Angaben mehr bieten als klassische Immobilieninserate.

Zuvor war die Übernahme durch die deutsche Scout24-Gruppe gescheitert, nachdem die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) dagegen das Kartellgericht angerufen hatte.

Das neue IMMOunited

Als Immobilien-Portal für Konsumenten habe IMMOunited sich Transparenz, Marktinformationen und Einblicke in das österreichische Immobiliengeschehen auf die Fahnen geschrieben.

So zeigt das Portal bei Immobilien-Inseraten beispielsweise auf einer Skala an, ob der Preis, den der Verkäufer gerne hätte, als „günstig“ oder „gehoben“ einzuschätzen sei („Preis-Check“). Weiters gebe es Markt- und Lageinformationen, echte Gehzeiten zu Öffis, Schulen usw. Man will mit diesen Zusatz-Infos eine Entscheidungsgrundlage für Käufer, Mieter, Verkäufer/-mieter und Investoren bieten, wie es heißt.

Anpfiff zur Fußball-WM

Begleitet wird der Launch von einem Werbeclip mit dem Team der österreichischen Nationalmannschaft, der die Aufmerksamkeit auf das neue IMMOunited-Portal lenken soll.

Gleichzeitig habe die nächste Entwicklungsphase des neuen B2C-Produkts begonnen, in der zusätzliche Funktionen und Services ausgerollt werden. „Unser Anspruch ist es, die Immobiliensuche spannender, transparenter und informativer zu machen als je zuvor“, so Roland Schmid, Eigentümer und Geschäftsführer der IMMOunited GmbH.

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