 Open menu
Business, Recht, Tools

Österreichs Internet-Unternehmen geben sich Regeln für KI-Einsatz

Stefan Ebenberger ©POV / Robert Herbst

Interview. Die Internetfirmen-Organisation ISPA hat erstmals Richtlinien für den KI-Einsatz aufgestellt. ISPA-General Stefan Ebenberger schildert die Ziele.

Extrajournal.Net: KI wird immer mehr zu einem integralen Bestandteil der Wirtschaft, und das gilt natürlich für die Mitglieder der ISPA ganz besonders. Nun hat die ISPA erstmals formelle Richtlinien für den Umgang mit KI aufgestellt. Was war der Anstoß und wie lange arbeiten Sie daran schon?

Stefan Ebenberger: Die ISPA beschäftigt sich schon seit längerer Zeit intensiv mit den Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz und den dazu entstehenden rechtlichen und praktischen Rahmenbedingungen. Seit die KI-Verordnung erstmals konkret zum Thema wurde haben wir darin einen besonderen Schwerpunkt gesetzt. Ab diesem Zeitpunkt war klar, dass es für die Internetbranche und unsere Mitglieder nicht mehr nur um technische Möglichkeiten geht, sondern auch um klare rechtliche Anforderungen und Pflichten in der Praxis.

Der Anstoß für den ISPA-Leitfaden war daher die Kombination aus rasantem technologischem Fortschritt, steigenden Erwartungen an Transparenz und Sicherheit und dem konkreten Bedarf unserer Mitgliedsunternehmen nach Orientierung. Den Leitfaden braucht es jetzt, weil KI zunehmend zum integralen Bestandteil von Geschäftsprozessen wird und für die Innovationskraft Österreichs und Europas nicht mehr wegzudenken sind. Dabei vertritt die ISPA die Position, dass Regulierung als auch Entwicklung und Anwendung von KI stets unter der Prämisse des Digitalen Humanismus stehen sollte und sichergestellt werden sollte, dass der technische Fortschritt auch zu einem menschlichen Fortschritt führt.

Eine Hilfe bei der Umsetzung in der Praxis

Was legen die Richtlinien konkret fest? Sind sie verbindlich oder eher Denkanstöße?

Stefan Ebenberger: Der ISPA-Leitfaden soll unsere Mitglieder frühzeitig bei der Umsetzung der Vorgaben unterstützen, weil KI immer stärker in Produkte und Prozesse einfließt. Konkret bietet der Leitfaden einen kompakten Überblick über die zentralen Inhalte der KI- Verordnung, eine Einordnung von Risikostufen für KI-Systeme inklusive Risikobewertungen anhand konkreter Use-Cases und Orientierung zur Einhaltung zentraler KI-Governance-Anforderungen.

Das Dokument gibt zusätzlich Auskunft über die Pflichten für Anbieter und Betreiber von Hochrisiko-KI-Systemen, sowie die Schnittstellen zwischen KI-Verordnung, NIS2 und ePrivacy. Unser Ziel ist es, rechtliche Vorgaben und neue Rechtsakte für unsere Mitglieder möglichst übersichtlich aufzubereiten und ihnen eine Orientierung zu bieten, wie entsprechende Prozesse und Strukturen in der Praxis implementiert werden können. Dabei verstehen wir unseren KI-Leitfaden ausdrücklich als unterstützende Hilfestellung und nicht als rechtlich verbindliche Vorgabe. Er soll Unternehmen dabei unterstützen, die Anforderungen besser zu verstehen und praxisnah umzusetzen.

Ausbau-Wünsche: „Angemessene Abwägung, Regulatory Sandboxes, Open Source“

Die ISPA hat zum Thema KI auch schon eine Broschüre für das breite Publikum herausgebracht, mit dem Titel „Mut statt Mythen“. Sie soll die oft überzogenen Erwartungen an die Technologie auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, gleichzeitig aber auch die Chancen für Österreich aufzeigen. Wo sehen Sie Defizite in der öffentlichen Diskussion über KI?

Stefan Ebenberger: Aktuell liegt der Fokus sehr stark auf Datenschutz, der völlig zu Recht seit über zwei Jahrzehnten einen hohen Stellenwert hat. Was in der Diskussion aber oft fehlt, ist die wirtschaftliche Nutzung nicht-personenbezogener Daten. Dabei sind Datenzugang und -verfügbarkeit ein Schlüssel für künftige Innovationen – vom Training von KI-Modellen bis zu effizienteren Prozessen. Damit dieses Potenzial in Österreich ankommt, braucht es praxistaugliche Rahmenbedingungen, die Datennutzung ermöglichen ohne Schutzinteressen zu schwächen.

Notwendig sind auch Förderprogramme auf nationaler Ebene, um speziell die KI-Grundlagenforschung zu stärken. Ein anderer wichtiger Hebel, um Innovation in Österreich und Europa voranzutreiben ist die Förderung öffentlich zugänglicher und kostenloser Foundation Models. So würden auch kleinere Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln können und nicht nur jene, die über große Budgets, Rechenleistung und Datenbestände verfügen. Gefragt sind effektive Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen, insbesondere für KMUs, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und KI-Systeme erfolgreich einzusetzen.

Nicht zuletzt fordert die ISPA, dass bei der Regulierung von KI eine angemessene Abwägung zwischen Gefahrenminimierung und Innovation vorgenommen wird. Es braucht klar abgegrenzte Begriffsdefinitionen, einen risikobasierten Ansatz, Regulatory Sandboxes für neue KI-Anwendungen sowie angepasste Rahmenbedingungen für Open-Source-Projekte.

Aus diesen Gründen haben wir auch die Broschüre „Mut statt Mythen“ entwickelt. Wir wollen die Debatte versachlichen, überzogene Erwartungen korrigieren und gleichzeitig konkrete Chancen für Österreich sichtbar machen. Unser Ziel ist, dass wir bei KI weder in Alarmismus noch in Hype verfallen, sondern Kompetenzen stärken und sie als Innovationsantrieb nutzen können.

Im Interview

Mag. Stefan Ebenberger ist Generalsekretär der ISPA – Internet Service Providers Austria.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. KI für Juristen: Stämpfli startet Libra by Wolters Kluwer
  2. 40 Jahre RDB Rechtsdatenbank: Legal Workspace Manz-Noxtua startet
  3. Seed-Finanzierung über 14,6 Mio. Euro für fonio.ai: Die Berater
  4. Gastkommentar: Die KI-VO der EU steht vor der Anpassung

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Oktogon Business Club von DLA Piper: Diskussion über Medienpluralität

Milliarden-Ausbau bei Batteriespeichern: Österreich könnte profitieren

EY ernennt Klaus Haberfehlner zum neuen Parthenon-Chef

Wiens Zusteller verteilen jetzt gelbe Karten an Falschparker

Bundesimmobilientag 2026: Die Branche blickt auf „The Next Normal“

Neu in Finanz:

Wiener Städtische befördert Sonja Brandtmayer zur neuen CEO

Versicherungsaufsicht: Martina Andexlinger folgt auf Peter Braumüller

Gleiss Lutz begleitet die erste Hauptversammlung von Aumovio

Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

UNIQA-Konzern macht René Roider zum Head of Data & IT

Neu in Recht:

Österreichs Internet-Unternehmen geben sich Regeln für KI-Einsatz

Am 1. Juli schlägt MiCAR zu: Aufsicht straft Kryptos ohne Lizenz

KI für Juristen: Stämpfli startet Libra by Wolters Kluwer

40 Jahre RDB Rechtsdatenbank: Legal Workspace Manz-Noxtua startet

Seed-Finanzierung über 14,6 Mio. Euro für fonio.ai: Die Berater

Neu in Steuer:

Rödl holt Kanzlei Hofer Leitinger in der Steiermark an Bord

Master Professional Tax Consulting startet ab September 2026

MANZ SteuerExpress: Was mit der GrESt bei Rückgängmachung des Kaufvertrags passiert und mehr

Vorarlberger Tochter Gerstgrasser künftig unter BDO-Branding

MANZ SteuerExpress: Neuerungen im Fachgutachten zur Unternehmensbewertung, ausländische Mieteinkünfte und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Generation Z und die MINT-Berufe: Ein wachsendes Defizit

Berufsbegleitender Universitätskurs zum Data Officer startet im Oktober

TU Graz-Physikerin misst Luftschadstoffe über mehrere Kilometer

Rekord beim WU Bachelor: Anmeldungen steigen um 8,3% auf 13.000

Forscher der Uni Salzburg nehmen Heavy Metal unter die Lupe – und spielen selbst

Neu in Personalia:

EY ernennt Klaus Haberfehlner zum neuen Parthenon-Chef

Versicherungsaufsicht: Martina Andexlinger folgt auf Peter Braumüller

Dorda hat eine neue Anwältin für Real Estate und Baurecht: Vivien Lux

Deloitte Legal macht Anwalt Franz Stenitzer zum Partner

Binder Grösswang hat neuen IP/IT-Anwalt: Florian Defrancesco

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Österreichs Internet-Unternehmen geben sich Regeln für KI-Einsatz

KI für Juristen: Stämpfli startet Libra by Wolters Kluwer

40 Jahre RDB Rechtsdatenbank: Legal Workspace Manz-Noxtua startet

Seed-Finanzierung über 14,6 Mio. Euro für fonio.ai: Die Berater

Master Professional Tax Consulting startet ab September 2026