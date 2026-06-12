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Steuer, Veranstaltung

Award der besten Steuerberater 2026: Nominierungen verteidigt

©IFA AG

Österreich. IFA AG und „Die Presse“ haben zum 12. Mal Österreichs beste Steuerberater:innen gesucht. Die Anzahl der Nominierungen lag diesmal auf Vorjahresniveau.

IFA AG und „Die Presse“ prämieren zum 12. Mal Österreichs beste Steuerberater:innen Ausgezeichnet wurden 7 Fachkategorien, 9 Bundesland-Allrounder, Lebenswerk und der „Rookie oft the Year“. Die hohe Nominierungsanzahl unterstreiche den Stellenwert von Branche und Auszeichnung, so eine Aussendung der Veranstalter. Es sind konkret 15.544 Nominierungen eingelangt, damit haben die Veranstalter geradezu eine Punktlandung geschafft: 2025 hatte die Anzahl 15.583 betragen, im Jahr davor (es war das 10. Jubiläumsjahr) allerdings 18.000.

Während der Nominierungsphase von Jänner bis April konnten österreichische Unternehmer:innen sowie Freiberufler:innen ihre Favorit:innen für die Auszeichnung ins Rennen schicken, wofür viele Kanzleien kräftig die Werbetrommel rührten. Die Bundesländer-Wertung erfolgt auf dieser Basis als Publikumspreis, wohingegen die Gewinner:innen der sieben Fachkategorien durch eine Fachjury gekürt werden.

Die Preisvergabe

Heuer war es am 9. Juni soweit: Österreichs beste Steuerberater:innen 2026 wurden von IFA AG, der Tageszeitung Die Presse und Kooperationspartner LexisNexis zum zwölften Mal gekürt. Die Trophäen wurden in sieben Fachkategorien sowie neun Bundesländer-Wertungen verliehen. Zusätzlich wurden zwei Sonderpreise vergeben: Lebenswerk und beste Steuerberater-Prüfung des Jahres („Rookie of the Year“). Letzterer Sonderpreis wird in Kooperation mit der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) vergeben.

Preisträger:innen der Fachkategorien

  • Freie Berufe: (FH) Christian Kainz | Ecovis Scholler & Partner
  • Immobilien- und Bauwirtschaft: Elisabeth Ludwig | Grant Thornton Austria
  • Internationales und Konzernsteuerrecht: Matthias Mitterlehner | ICON Wirtschaftstreuhand
  • KI und Digitalisierung: Kirstin Krippner | KPMG Austria
  • Kleine und mittlere Unternehmen: Clemens Klinglmair | Deloitte
  • Private Clients: Michael Petritz, TEP. | KPMG Austria
  • Umgründungen: Karl Stückler, BSc, LL.B. | BDO Austria

Preisträger „Allrounder Bundesland“

  • Burgenland: GCT Gneist Consulting Team Steuerberatung GmbH
  • Kärnten: TPA Regio Steuerberatung GmbH
  • Niederösterreich: KPS Partner Steuerberatung | Wirtschaftsprüfung GmbH
  • Oberösterreich: Raml und Partner Steuerberatung GmbH
  • Salzburg: Deloitte Salzburg Steuerberatungs GmbH
  • Steiermark: Steuerberatung Hackl GmbH
  • Tirol: GHP Steuerberatung GmbH
  • Vorarlberg: BDO Austria GmbH, Zweigniederlassung Schlins
  • Wien: TPA Steuerberatung GmbH

Der Preisträger „Lebenswerk“ ist Prof. Günther Hackl, den Titel „Rookie of the Year“ hat Leon Schwarz (Grant Thornton Austria) errungen.

Das Statement

„Österreichs Steuerberater:innen sichern mit ihrer Expertise und Tatkraft die wirtschaftliche Stärke des Landes. In einem Umfeld, das immer komplexer wird, behalten sie den Überblick und sorgen so für Klarheit, Sicherheit und den Erfolg ihrer Klient:innen. Wir freuen uns, herausragenden Leistungen dieser Branche bereits zum zwölften Mal mit den begehrten Awards „Steuerberater:in des Jahres“ auszeichnen zu dürfen und gratulieren allen Preisträger:innen“, so Gunther Hingsammer, IFA AG.

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