Frasers Group will Hugo Boss kaufen: Gleiss Lutz hilft

Deutschland/UK. Gleiss Lutz berät die Frasers Group bei ihrem öffentlichen Übernahmeangebot für die Hugo Boss AG.

Wirtschaftskanzlei Gleiss Lutz berät Frasers Group, den größten Einzelhändler für Sportartikel im Vereinigten Königreich (UK), im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Hugo Boss AG, so eine Aussendung. Zu Fragen des englischen Rechts berät dabei die britische Kanzlei Reynolds Porter Chamberlain.

Das Übernahmeangebot

Die Frasers Group beabsichtigt laut der Ankündigung, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Preis von 38 Euro in bar je Hugo Boss-Aktie abzugeben. Sie hält derzeit rund ein Viertel der Anteile.

Das deutsche Modelunternehmen Hugo Boss ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse Frankfurt notiert und erzielte im letzten Geschäftsjahr mit 17.000 Beschäftigten einen Umsatz von rund 4,3 Mrd. Euro. Die in London börsennotierte Frasers Group hat ihren Sitz in Shirebrook und beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter, der Umsatz lag zuletzt bei 5 Mrd. Pfund (5,8 Mrd. Euro).

Die Berater

Ein Gleiss Lutz-Team unter der gemeinsamen Federführung von Adrian Bingel (Partner, Stuttgart), Stephan Aubel (Partner, Frankfurt) und Markus Martin (Counsel, Stuttgart, alle Corporate/M&A) hat die Frasers Group bei dem Prozess begleitet und rechtlich beraten: Christian Schröder (Corporate/M&A, Frankfurt), Walter Andert (Corporate/M&A, Berlin), Teresa Link, Lucca Kaiserauer (beide Stuttgart), Melanie Barwich (Counsel), Aileen Halbedel (beide Frankfurt, alle Gesellschaftsrecht), Julius Ritz (Corporate/M&A, Stuttgart), Frank Schlobach (Partner, Frankfurt), Katja Lehr (Counsel, Frankfurt), Alexander Gebhardt (Counsel, Frankfurt, alle Banking & Finance), Johannes Hertfelder (Partner), Alexandra Bruch und Mia Schlachter (alle Fusionskontrolle/Kartellrecht, alle Stuttgart).

Zu Fragen des englischen Rechts berät ein Team von Reynolds Porter Chamberlain unter der Federführung von Karen Hendy und Connor Cahalane.