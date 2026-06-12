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Bildung & Uni, Recht

Neuerscheinung: Kommentar zur Kfz-Haftpflichtversicherung

Kfz-Haftpflichtversicherung ©Manz

Wien. Ein neuer Kommentar zum Kfz-Haftpflichtversicherungsrecht versammelt auf 900 Seiten 23 Autor:innen aus Wissenschaft, Justiz und Praxis.

Mit dem neuen Titel will Manz ein Standardwerk zum Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsrecht etablieren: 23 Expert:innen aus Wissenschaft, Justiz und Praxis liefern darin die erste umfassende Kommentierung zum österreichischen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsrecht, so eine Aussendung..

Die größte private Pflichtversicherung

Die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ist die bedeutendste Erscheinungsform der privaten Pflichtversicherung und nimmt im Arbeitsalltag von Assekuranzen, Rechtsberatung, Gerichten und Verwaltungsbehörden einen entsprechend wichtigen Platz ein. Sie bildet einen zentralen Pfeiler des Interessensausgleichs zwischen Versicherern, (Mit-)Versicherten und Geschädigten.

Der neue Großkommentar zum österreichischen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsrecht soll nun erstmals eine wissenschaftlich fundierte Kommentierung dieser komplexen Materie bieten, so Fachverlag Manz. Die Herausgeber sind Matthäus Uitz (Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht der Universität Wien) und Markus Weichbold (DSC Doralt Seist Csoklich Rechtsanwälte). Kommentiert werden das Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz (KHVG) und Verkehrsopfer-Entschädigungsgesetz (VOEG) sowie alle relevanten Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes (KFG).

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