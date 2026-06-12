White & Case hilft bei nordischer Anleihe für Grup Fertiberia

Pflanzennahrung & Anwälte. White & Case hilft bei einer neuen Finanzierung für Pflanzennahrung-Anbieter Fertiberia, inklusive Nordic Bond.

Wirtschaftskanzlei White & Case hat Pareto Securities in dessen Rolle als Manager mit Nordic Trustee als Anleihetreuhänder bei einer Emission von Grupo Fertiberia beraten.

Die Emission vorrangig besicherter, variabel verzinslicher Schuldverschreibungen von Grupo Fertiberia in Höhe von 300 Mio. Euro wird 2031 fällig. Weiters hat White & Case ein von Banco Santander angeführtes Bankenkonsortium im Zusammenhang mit der Super Senior Revolving Credit Facility beraten, so eine Aussendung.

Die Transaktion

Die neue Finanzierungsstruktur umfasse eine vorrangig besicherte nordische Anleihe in Höhe von 300 Mio. Euro, die die bestehende vorrangig besicherte nordische Anleihe ersetzt, sowie Änderungen der bestehenden Super Senior Revolving Credit Facility. Sie soll die Finanzierungsstruktur von Fertiberia stärken und das weitere Wachstum des Unternehmens unterstützen.

Fertiberia, ein europäischer Marktführer im Bereich Pflanzenernährung und Umweltlösungen, ist ein Portfoliounternehmen von Geldhaus Triton.

Die Kanzleien

Wikborg Rein Advokatfirma hat zu den norwegischen Rechtsfragen in Bezug auf die nordische Anleihe beraten.

VdA – Vieira de Almeida & Associados hat zu portugiesischen Rechtsfragen beraten.

Das White & Case Team wurde von den Partnern Gernot Wagner (Capital Markets), Fernando Navarro (Madrid) und Vanessa Schürmann (beide Debt Finance) geleitet.