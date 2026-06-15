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Freshfields berät SpaceX in Europa beim Börsegang

Christoph Gleske ©Freshfields

Frankfurt. Space Exploration Technologies Corp (vulgo SpaceX) wurde bei seinem Rekord-Börsegang in Europa von Freshfields betreut, weltweit von Gibson, Dunn & Crutcher.

Wirtschaftskanzlei Freshfields hat SpaceX als European lead counsel beim europäischen Angebot im Rahmen seines Rekord-Börsegangs beraten. Dazu gehörten Strukturierung, Vorbereitung und Begleitung im Genehmigungsprozess für den EU-Wertpapierprospekt, das Passporting in weitere Jurisdiktionen und mehr, so eine Aussendung.

Kanzlei Gibson, Dunn & Crutcher (Lead: Hillary Holmes, Harrison, Atma Kabad) ist Lead Counsel für SpaceX beim globalen Börsegang. Die Joint Lead Manager unter den Banken werden in Europa von Hengeler Mueller begleitet.

So landete SpaceX an Europas Börsen

Das Aktienangebot für die EU wurde auf Basis eines durch die deutsche Finanzaufsicht Bafin genehmigten Wertpapierprospekts erstellt, der nach Dänemark, Frankreich, die Niederlande, Norwegen, Spanien und Schweden übertragen wurde (Passporting). Er wurde auch im Nicht-EU-Mitgliedsland Schweiz eingesetzt.

Der SpaceX-Prospekt ist der erste seiner Art, der durch die Bafin unter den neuen „Level 1“-Regeln des EU Listing Act genehmigt wurde, so Freshfields. Sie traten demnach am Tag der Prospekt-Genehmigung (5. Juni) in Kraft.

Das Beratungsteam

Im Freshfields-Team waren Christoph Gleske, Daniel von Bülow (beide Lead Partners, Capital Markets, Frankfurt); die Partner Sebastian Röger, Guillemette Burgala, Thomas Metayer; die Counsel Peter Stark und Valentine Pouyet; die Principal/Senior Associates John Sichelschmidt, John Haviland, Kanitha Neal, Victoria Hrubesch-Bazil sowie die Associates Vincent Buchta, Enzo Paganetti, Riet Devriendt und Filippo Sciarrone. Die Büros Brüssel, Frankfurt, London, Milano, Paris und Wien haben mitgewirkt.

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