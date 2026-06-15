Rekord-IPO von SpaceX: Hengeler Mueller hilft europäischen Banken

Space & Börse. SpaceX ist jetzt unter dem Tickersymbol „SPCX“ börsennotiert. Hengeler Mueller beriet die Joint Lead Manager in Europa bei der Emission.

SpaceX ist jetzt an der Nasdaq und Nasdaq Texas in den USA unter dem Tickersymbol „SPCX“ börsennotiert. Die Aktien wurden im IPO zu einem Preis von 135 US-Dollar platziert. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Billionen US-Dollar. Die Brutto-Emissionserlöse betragen 75 Milliarden US-Dollar. Der SpaceX-IPO ist damit der bislang weltweit größte IPO.

Es ist außerdem der erste US-IPO, bei dem die Aktien zugleich zum Erwerb öffentlich in Australien, Kanada, der Europäischen Union, Japan und dem Vereinigten Königreich angeboten wurden, so eine Aussendung von Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller. Sie hat die Banken bei dem IPO von SpaceX zum paneuropäischen öffentlichen Angebot mit einer separaten Tranche für Retail-Investoren beraten.

Das Beratungsteam

Im Team der Kanzlei für die Joint Lead Manager waren demnach (Kapitalmarktrecht): Alexander Rang, Pascal Brandt (beide Partner, beide Federführung, beide Frankfurt), Tobias Begemann (Counsel), Robin Veidt (Associate, beide Berlin); Regulatory: Christian Schmies (Partner), Clemens Dodt (Associate, beide Frankfurt); und im Steuerrecht Sebastian Adam (Partner, Frankfurt).