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KI in der Steuerberatung: TaxTech Konferenz stellt Trends ins Rampenlicht

TaxTech Konferenz 2026 ©Max Vintschgau

Wien. Bei der TaxTech Konferenz 2026 drehte sich alles um neue Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz in der Steuerberatung.

Am 10. Juni 2026 fand die TaxTech Konferenz im Park Hyatt Hotel in Wien statt. Dabei drehte sich wieder alles um die aktuellen Entwicklungen rund um den Einsatz von KI in der Steuerberatung. Unter dem Titel „Tech und KI – von der Nische zum Mainstream“ referierten und diskutierten laut Aussendung rund 30 Speaker und über 300 Teilnehmer über KI-Anwendungen, End-to-End-Automatisierung von Compliance-Prozessen sowie regulatorische und haftungsrechtliche Fragen.

Im Zentrum standen dabei vor allem unmittelbar umsetzbare Lösungen. Vorträge und Workshops analysierten, wie KI-Tools Fehlerquoten senken, Ressourcen freisetzen und den menschlichen Aspekt in den Mittelpunkt rücken können. Ergänzt wurden die Sessions durch Peer-to-Peer-Roundtables, die versuchten das Wissen direkt in die Kanzleipraxis zu transferieren.

Die Sprecher

Es referierten KSW-Präsident Philipp Rath, Harald Leitenmüller (CTO Microsoft), Susanne Mortimore (LexisNexis), Gerald Dipplinger (PwC), Veronika Seitweger (TPA), Angela Vadori (RSM Austria), Christoph Wolf (G&W Steuerberatung), Stephan Wassipaul (RHI Magnesita), Angelo Zoccola (Erste Bank), Manuela Fürst (ValueADD) und Philipp Merzo (AI:ssociate). Durch den Tag führten Michael Schachner (LexisNexis) und Sophie Martinetz (TaxTech Österreich).

„KI und Automatisierung sind in der Steuerberatung nicht mehr Zukunft, sie sind Gegenwart. Wer heute noch wartet, verpasst nicht nur Effizienzgewinne, sondern verliert schlicht den Anschluss. Die Vielzahl an echten, gelebten Anwendungsfällen zeigt: Es funktioniert. Es gibt keine Ausreden mehr“, so Sophie Martinetz, Host und Founder von TaxTech Österreich. Die nächste TaxTech Konferenz findet im Juni 2027 statt.

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