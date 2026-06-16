Neues im Zahlungsverkehr: Seminar am 22. und 23. Juni 2026

Wien. Das Seminar „Zahlungsverkehr“ soll aktuelle Entwicklungen von Betrugsbekämpfung bis Zahlungsdiensteverordnung beleuchten.

Aktuelle Entwicklungen sowie relevante zivilrechtliche Aspekte werden bei dem Seminar am 22. und 23. Juni behandelt, so der Finanzverlag. Es geht demnach um aktuelle Regulatorik im Zahlungsverkehr sowie neue Judikatur des EUGH und des OGH.

Konkret betrachtet werden Verbraucherzahlungskontogesetz (VZKG), Payment Account Directive (PAD), Instant Payments, Zahlungsdiensteverordnung PSR II und FiDAR ebenso wie Betrugsbekämpfung, Barrierefreiheitsgesetz u.a.

Die Vortragenden

Das zweitägige Seminar richtet sich an Finanzprofis aus Banken- und Versicherungsbranche sowie verwandten Bereichen. Die Vortragenden sind Oliver Bayer (VB Services), Valeska Grond-Szucsich (Bankenverband), Susanne Riesenfelder (FMA), Claudia Schneglberger (Bankenverband), Georg Tuder (FMA), Sylvia Unger (Rechtsanwältin) und Thomas Von der Gathen (PSA Payment Services Austria).