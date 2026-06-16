 Open menu
Finanz, Recht

Regierung plant neues Pensionssystem für Anwälte und neue Kanzlei-Regeln

©ejn

Gesetzesreform. Für Österreichs Anwälte soll eine neue Versorgungseinrichtung gegründet werden. Es machen aber wohl nicht alle Bundesländer mit. Neues plant die Regierung auch bei Kanzlei-Regeln.

Das Justizministerium hat im Justizausschuss des Nationalrats eine Regierungsvorlage zum neuen Pensionssystem in der Rechtsanwaltschaft vorgelegt, berichtet die Parlamentskorrespondenz. Konkret will die Regierung die Rechtsanwaltsordnung dahingehend abändern, dass eine noch zu gründende Versorgungseinrichtung (in Deutschland heißen ähnliche Institutionen Versorgungswerk) die Pensionsversorgung der Anwälte übernimmt. Auch in anderen Bereichen sind Änderungen geplant.

Das neue Pensionswerk

Der rechtliche Rahmen für das Pensionssystem der österreichischen Rechtsanwaltschaft soll mit der Regierungsvorlage aus dem Justizressort neu aufgestellt werden: Die österreichischen Rechtsanwaltskammern haben aufgrund ihres beruflichen Selbstverständnisses und im Sinne der Unabhängigkeit vom Staat eigenständige Pensionseinrichtungen. Nunmehr soll der Rahmen dafür geschaffen werden, diese bislang neun gesonderten Pensionseinrichtungen der Rechtsanwaltskammern durch eine gemeinsame „Versorgungseinrichtung der österreichischen Rechtsanwaltschaft“ abzulösen.

Voraussetzung für deren Gründung ist laut Entwurf, dass zumindest sechs Rechtsanwaltskammern einen entsprechenden „Gründungsbeschluss“ fassen. Laut Erläuterungen haben sich einzelne Rechtsanwaltskammern allerdings für eine Beibehaltung ihrer eigenständigen Versorgungseinrichtung ausgesprochen. Für die insofern zunächst nicht teilnehmenden Rechtsanwaltskammern soll aber auch noch nachträglich die Möglichkeit zu einem entsprechenden Wechsel bestehen. Anscheinend gilt zumindest eine Teilnahme von Oberösterreich und der Steiermark als fraglich.

Warum eine Reform notwendig ist

Die derzeitige Konzeption der rechtsanwaltlichen Pensionsversorgung sei für jede einzelne Rechtsanwaltskammer mit einem erheblichen Aufwand verbunden, so die Erläuterungen. Daher sei der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) mit dem Vorschlag an das Justizministerium herangetreten, die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine gemeinsame Pensionseinrichtung zu schaffen. Durch die breite Neuordnung sollen laut Vorlage die Stabilität der Versorgungsleistungen insgesamt gefördert und gleichzeitig auch regionale Unterschiede bei den Beiträgen und Leistungen ausgeglichen werden.

Das System beruht demnach auf Umlagen kombiniert mit veranlagtem Kapital. Eine Neuaufstellung des Pensionssystems der Anwälte steht bereits seit langer Zeit auf der Tagesordnung der Interessenvertretungen.

Bessere Vereinbarkeit von Familie und Rechtsanwaltsberuf

Um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Rechtsanwaltsberuf zu erreichen, sollen in der Rechtsanwaltschaft außerdem die bestehenden Möglichkeiten für den beitragsfreien Erwerb von Beitragszeiten ausgebaut werden können. Dies soll gegebenenfalls dazu führen, dass sich mehr Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Rechtsanwaltsanwärterinnen und Rechtsanwaltsanwärter etwa im Fall der Geburt, der Adoption oder der Übernahme der Pflege eines minderjährigen Kindes dazu entscheiden, im Beruf zu verbleiben.

Neue Regeln für die Kommissäre

Präzisiert werden mit dem Vorschlag etwa auch die Regelungen für Kammerkommissäre, die bestellt werden, wenn die Befugnis einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts ruht oder erlischt. Kammerkommissäre sollen insbesondere im Interesse der Mandantinnen und Mandanten rasch und effektiv ihren Aufgaben nachkommen können, so die Erläuterungen.

Nur Rechtsprofis dürfen Kanzlei-Anteile halten

Darüber hinaus soll laut Vorlage der Kreis der möglichen Gesellschafter einer Rechtsanwalts-Gesellschaft auf berufsangehörige Personen bzw. deren Familienmitglieder konzentriert werden. Außerdem soll auf die neuere Rechtsform der Flexiblen Kapitalgesellschaft Bedacht genommen werden.

Zu den weiteren Anpassungen zählt etwa, die Möglichkeit der notariellen Beglaubigung bestimmter elektronischer Signaturen zu vereinfachen sowie Rechtsanwalts- oder Notariatsprüfungen unter bestimmten Voraussetzungen per Videokonferenz abhalten zu können.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Rekord-Batteriespeicher für Deutschland mit Clifford Chance
  2. White & Case hilft bei nordischer Anleihe für Grup Fertiberia
  3. Neuerscheinung: Kommentar zur Kfz-Haftpflichtversicherung
  4. Österreich muss sparen: „Juristen droht jahrelanger De-Facto-Aufnahmestopp“

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

IMMOunited ist jetzt Immobilienportal mit Preis-Bewertung

Oktogon Business Club von DLA Piper: Diskussion über Medienpluralität

Milliarden-Ausbau bei Batteriespeichern: Österreich könnte profitieren

EY ernennt Klaus Haberfehlner zum neuen Parthenon-Chef

Wiens Zusteller verteilen jetzt gelbe Karten an Falschparker

Neu in Finanz:

Finanzaufsicht kontrolliert Private Credit-Investments der Versicherer verstärkt

Wiener Städtische befördert Sonja Brandtmayer zur neuen CEO

Versicherungsaufsicht: Martina Andexlinger folgt auf Peter Braumüller

Gleiss Lutz begleitet die erste Hauptversammlung von Aumovio

Helvetia-Tochter protecta macht Mathias Erber zum Chef

Neu in Recht:

Rothschild kauft Privatbank Marcard, Stein & Co mit Kanzlei Noerr

Regierung plant neues Pensionssystem für Anwälte und neue Kanzlei-Regeln

Rekord-Batteriespeicher für Deutschland mit Clifford Chance

So wirken die neuen Regeln zur Beschlagnahme von Datenträgern

Neues im Zahlungsverkehr: Seminar am 22. und 23. Juni 2026

Neu in Steuer:

KI in der Steuerberatung: TaxTech Konferenz stellt Trends ins Rampenlicht

Immobilienertragsteuer bei Altvermögen steigt faktisch um 43%

EY macht KI zum Abschlussprüfer: Globaler Einbau in „Canvas“

Award der besten Steuerberater 2026: Nominierungen verteidigt

Der Pkw als bewegliches Ziel im Steuerrecht: Webinar am 1. Juli

Neu in Bildung/Uni:

TU Graz entwickelt Spürroboter für gefährliche Feuerwehreinsätze

30% mehr WU-Anmeldungen: Rektor Sausgruber warnt vor Kürzungen

Facultas Wissen: Equal Pay, globale Versicherungen und mehr

Generation Z und die MINT-Berufe: Ein wachsendes Defizit

Berufsbegleitender Universitätskurs zum Data Officer startet im Oktober

Neu in Personalia:

EY ernennt Klaus Haberfehlner zum neuen Parthenon-Chef

Versicherungsaufsicht: Martina Andexlinger folgt auf Peter Braumüller

Dorda hat eine neue Anwältin für Real Estate und Baurecht: Vivien Lux

Deloitte Legal macht Anwalt Franz Stenitzer zum Partner

Binder Grösswang hat neuen IP/IT-Anwalt: Florian Defrancesco

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

KI in der Steuerberatung: TaxTech Konferenz stellt Trends ins Rampenlicht

40 Jahre RDB: Von Modem und Diskette zur KI-Recherche – feiern Sie mit unserem Jubiläumsangebot!

Sommerfest von LexisNexis: KI, Kunst und internationale Expansion

Nichts hält sie auf: Der unablässige Anstieg der Whistleblower

EY macht KI zum Abschlussprüfer: Globaler Einbau in „Canvas“