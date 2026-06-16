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Finanz, M&A, Recht

Rothschild kauft Privatbank Marcard, Stein & Co mit Kanzlei Noerr

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Hamburg. Wirtschaftskanzlei Noerr berät Rothschild beim Erwerb der Privatbank Marcard, Stein & Co von M.M. Warburg. Auch eine deutsche Banklizenz ist geplant.

Deal unter Privatbanken und Geldhäusern: Die deutsche Wirtschaftskanzlei Noerr hat Rothschild & Co beim Erwerb der Hamburger Privatbank Marcard, Stein & Co beraten. Verkäuferin ist M.M. Warburg & Co, so eine Aussendung. Der Vollzug der Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt der regulatorischen Genehmigungen.

Wealth Management am deutschen Markt

Die Transaktion unterstreiche das fortgesetzte Engagement von Rothschild & Co für ihr Wealth-Management-Geschäft in Deutschland, einem für die Gruppe strategisch wichtigen Markt, heißt es dazu.

Im Zuge der Übernahme werde Rothschild & Co eine deutsche Banklizenz erwerben. Dies stelle einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells in Deutschland hin zu einer vollwertigen Banking-Plattform dar und bildet die Grundlage für den weiteren Ausbau der angebotenen Dienstleistungen.

Das Beratungsteam

Im Beratungsteam waren Dominik Rompza (Leitung; Partner, M&A, Frankfurt), Karl-Alexander Neumann (Partner, Financial Services Regulation, Hamburg), Meret Pettirsch (Senior Associate, M&A, Düsseldorf); außerdem im Bereich M&A/Corporate: Laurenz Wieneke (Partner), Julian Lemor (Of Counsel), Philip Schmoll (Associated Partner), Jannik Duttlinger (Senior Associate, alle Frankfurt); Financial Services Regulation: Serkan Boekhoff (Associate), Benjamin Schmerker (Associate, beide Hamburg); IT / Data Protection: Torsten Kraul (Partner), Pascal Schumacher (Partner) und Marvin Bartels (Senior Associate, alle Berlin).

Im Bereich Employment & Pensions waren Boris Blunck (Partner), Daniela Reinhardt (Senior Associate, beide Frankfurt) aktiv; IP: Christoph Rieken (Partner), Katja Steinthaler (Associated Partner, beide München); Real Estate: Tim Behrens (Partner), Philipp König (Senior Associate, beide Frankfurt); Antitrust & Competition: Fabian Badtke (Partner), Lorenz Jarass (Associated Partner, beide Frankfurt), Stefanie Gschossmann (Senior Associate, München), Paula Link (Senior Associate, Frankfurt); Tax: Andre Happel (Partner), Thomas Renner (Senior Associate) und Alena Proschinger (Associate, alle Frankfurt).

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