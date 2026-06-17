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Recht

Maximilian Uidl ist jetzt Anwalt für Baurecht bei CMS

Maximilian Uidl ©CMS

Wien. Maximilian Uidl ist neu Rechtsanwalt bei Kanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz, im Baurechtsteam um Nikolaus Weselik.

Mit 16. Juni wurde Maximilian Uidl als Rechtsanwalt bei CMS Reich-Rohrwig Hainz aufgenommen, so eine Aussendung. Uidl ist Teil der Fachgruppe Immobilien- & Bauwirtschaft und auf das private Bau-, Architekten- und Ziviltechnikerrecht sowie das Immobilienwirtschaftsrecht spezialisiert.

Der neue Anwalt berate nationale und internationale Mandant:innen bei Bau-, Infrastruktur- und Immobilienprojekten entlang des gesamten Projektzyklus. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liege insbesondere in der rechtlichen Begleitung von Großbauvorhaben und Anlagenbauprojekten sowie im Nachtrags-, Claim- und Gewährleistungsmanagement. Uidl hat neben der juristischen auch eine bautechnische Ausbildung (HTL Tiefbau).

Das Statement

„Mit Maximilian Uidl bauen wir unsere Baurechtspraxis gezielt aus und setzen unseren Kurs, Talente aus den eigenen Reihen weiterzuentwickeln, konsequent fort. Seine Kombination aus rechtlicher Spezialisierung, technischer Ausbildung und Projekterfahrung ist ein entscheidender Mehrwert für unsere Mandant:innen“, so Nikolaus Weselik, Partner für Immobilien- & Bauwirtschaftsrecht.

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