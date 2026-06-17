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Normungsverband OVE kürt Daniel Herbst zum Generalsekretär

Daniel Herbst ©OVE / Christian Fürthner

Industrie & Normen. Elektrotechnik-Verband OVE ernennt Daniel Herbst (37) zum Generalsekretär. Vorgänger Peter Reichel geht nach 22 Jahren in Ruhestand.

Die Generalversammlung des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik am 10. Juni stand im Zeichen eines Generationenwechsels: Nach 22 Jahren im Verband wurde Generalsekretär Peter Reichel feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Ab sofort ist Daniel Herbst neuer Generalsekretär des OVE, so eine Aussendung.

Der OVE positioniert sich als unabhängige Branchenplattform, der die Entwicklung der Elektrotechnik und Informationstechnik aktiv mitgestalte. Man vernetze Industrie und Gewerbe, Wissenschaft und Forschung, Energieunternehmen sowie Anwender:innen. Vor allem ist der OVE eine elektrotechnische Normungsorganisation, kooperiert dabei mit Austrian Standards und vertritt Österreich in den internationalen Gremien. Weitere Tätigkeitsgebiete sind Zertifizierung und Blitzforschung.

Der Neue

Herbst hatte sich in einem unabhängigen Auswahlverfahren durchgesetzt und bringe umfassende Verbandserfahrung mit, konkret als ehemaliger Vorsitzender der OVE Young Engineers Graz sowie als aktiver Mitwirkender in der elektrotechnischen Normung.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Mein Ziel ist es, den OVE mit Engagement und klarer strategischer Ausrichtung in eine erfolgreiche Zukunft zu begleiten“, so der neue Generalsekretär. OVE-Präsident Gerhard Fida: „Daniel Herbst übernimmt diese Funktion in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Ich bin überzeugt, dass er den OVE als unabhängige Branchenplattform weiter stärken und gezielt weiterentwickeln wird.“

Die aktuellen Aktivitäten

In seinem Abschiedsbericht zog Peter Reichel eine positive Bilanz über das vergangene Verbandsjahr, heißt es weiter. Zu den zentralen Erfolgen zählten demnach die aktualisierte Ausgabe der OVE E 8101, der Ausbau des Serviceangebots von OVE Certification sowie neue Weiterbildungsformate der OVE Academy.

Im Rahmen der Generalversammlung wurde Peter Reichel die Goldene Stefan-Ehrenmedaille – die höchste Auszeichnung des OVE – verliehen. Bundesminister Peter Hanke sprach über die Industriestrategie der Bundesregierung und die Zukunft der Elektromobilität in Österreich.

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