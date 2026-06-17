Saxinger berät BHDT bei Akquisition von JA-Gastechnologie

Kapfenberg/Burgwedel. Kanzlei Saxinger berät BHDT bei der Akquisition der JA-Gastechnologie GmbH (JAG), einer Tochtergesellschaft der Aichhorn Gruppe.

Mit der grenzüberschreitenden Transaktion setze BHDT ihren strategischen Wachstumskurs fort und stärke ihre Position entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette, so eine Aussendung.

Die Unternehmen

JAG mit Sitz in Burgwedel bei Hannover ist ein privat geführtes Technologieunternehmen mit rund 100 Mitarbeitenden. Bei einem Jahresumsatz von etwa 16 Mio. Euro ist man laut den Angaben u.a. auf Gasmesstechnik, kundenspezifische Engineering-Lösungen sowie Wasserstoffanwendungen spezialisiert, mit Kunden aus der Autoindustrie und weiteren Branchen.

BHDT mit Sitz in Kapfenberg bietet Hochdruckkomponenten und Engineering-Lösungen für die chemische und petrochemische Industrie. Mit der Übernahme erweitere BHDT das Leistungsportfolio um zusätzliche Kompetenzen in den Bereichen Gasmesstechnik, Elektrolyseprojekte und kundenspezifische Anlagenlösungen. Die bisherige Geschäftsleitung von JAG bleibe auch nach Vollzug der Transaktion an Bord.

Das Beratungsteam

Das Transaktionsteam von Saxinger wurde von den Partnern Gerald Schmidsberger und Bernhard Gonaus geleitet und umfasste auch Associate Alexander Eisenköck. Spezifische Fragen nach deutschem Recht wurden von den deutschen Partnerbüros der Schindhelm-Allianz betreut. Die finanzielle Beratung der Käuferseite erfolgte durch DreamTeam Management GmbH.