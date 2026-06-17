Tourismusberater Kohl: Stefan Brida wird Managing Partner

Innsbruck. Tourismusberatungsunternehmen Kohl & Partner erweitert seinen Partnerkreis: Stefan Brida (30) wird Managing Partner.

Brida steigt bei Kohl & Partner zum Managing Partner auf und übernimmt die Anteile von Werner Taurer, so eine Aussendung. Mit diesem Schritt setze das Unternehmen auf die nächste Generation in der Führungsebene.

Die Laufbahn

Brida ist seit 2019 Teil von Kohl & Partner und habe in den vergangenen sechs Jahren zentrale Beratungsfelder maßgeblich mitentwickelt. Seine Schwerpunkte liegen in Controlling und operativer Betriebsoptimierung, Preisstrategien und Revenue Management sowie in Machbarkeitsprüfungen und Investitionsbegleitung in der Hotellerie.

Zudem verantworte er die Weiterentwicklung der Kohl & Partner Benchmarks und stärke damit die datenbasierte Steuerung von Tourismusbetrieben. „Mit Stefan erweitern wir den Partnerkreis um einen Kollegen, der fachliche Tiefe im Controlling mit unternehmerischem Denken verbindet und gleichzeitig für die nächste Generation in unserer Branche steht“, so Helmut List, Geschäftsführer von Kohl & Partner.

Die Laufbahn

Brida absolvierte die Tourismusschule Villa Blanka in Innsbruck und sammelte internationale Erfahrung in der Ferien- und Kettenhotellerie. Er studierte am Management Center Innsbruck (MCI) mit Auslandssemester in Orlando und schloss ein Masterstudium in Entrepreneurship & Tourism mit Schwerpunkt Strategisches Management und Familienunternehmen ab. Neben seiner Beratungstätigkeit ist er auch in der Lehre am MCI und an der IMC Krems aktiv.

Werner Taurer, der das Unternehmen seit 1984 maßgeblich geprägt hat, übergebe seine Anteile auf eigenen Wunsch und werde sich künftig verstärkt auf die Beratung bei Kohl & Partner konzentrieren.