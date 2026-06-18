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Biodiversität als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor: respACT-Lab

Daniela Knieling, Katrin Vohland, Monika Tögel, Oliver Fiala ©respACT / Volksbank Wien / Stefan Seelig

Optionen für die Zukunft. Warum Biodiversität zum wirtschaftlichen Erfolgsfaktor wird, beleuchtete jetzt ein respACT-Lab Event.

Lieferketten, Finanzierung, Reputation: Der Zustand der Natur wirkt zunehmend direkt auf den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen, so eine Aussendung von respACT. Bei dem Event “Biodiversity in Action” im Naturhistorischen Museum Wien diskutierten Vertreter:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzwelt, warum Biodiversität längst keine ökologische Randfrage mehr ist, sondern zu einer zentralen Risiko- und Chancen-Dimension für den Wirtschaftsstandort Österreich wird, wie es heißt.

Verlust an Arten ist Verlust an Wertschöpfung

Es werde deutlich, dass der Verlust von Arten und funktionierenden Ökosystemen unmittelbare Auswirkungen auf unternehmerische Wertschöpfung hat: Abhängigkeiten von Naturkapital beeinflussen Produktionsprozesse, Lieferkettenstabilität und Finanzierungskosten.

“Biodiversität ist eine der großen Zukunftsfragen für Unternehmen. Wer Naturkapital heute strategisch berücksichtigt, stärkt nicht nur seine Resilienz, sondern auch langfristige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit”, so Daniela Knieling, Geschäftsführerin von respACT.

„Wir nehmen uns Optionen für die Zukunft“

Dass Biodiversitätsverlust erhebliche ökonomische Folgen hat, unterstrich Katrin Vohland , Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des Naturhistorischen Museums Wien: “Mit der Vernichtung von Lebensräumen und seinen Arten nehmen wir uns Optionen für die Zukunft – seien es neue Lebensmittel oder Medikamente, oder Möglichkeiten der Anpassung an den Klimawandel.”

Die Volksbank und das „Naturkapital“

Die zunehmende Berücksichtigung naturbezogener Risiken in Kredit- und Investitionsentscheidungen verdeutlichte laut den Angaben Monika Tögel, Nachhaltigkeitsbeauftragte des Volksbanken-Verbundes: „Mit unserer Biodiversitätsstrategie und der Broschüre ‘So geht Nachhaltigkeit für KMU und Genossenschaften’ setzen wir einen klaren Impuls, das Thema Artenvielfalt stärker in den unternehmerischen Alltag zu integrieren. Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, die Abhängigkeiten ihres Geschäftsmodells von Naturkapital besser zu verstehen und dieses Wissen in ihre Entscheidungen einzubeziehen.”

Event und Förderer

Erfolgreiche Biodiversitätsstrategien erfordern unternehmensweite Ansätze, die Biodiversität in Governance-Strukturen und strategische Entscheidungen integrieren, heißt es: Unternehmen, die Biodiversität aktiv mitdenken, stärken demnach ihre Zukunftsfähigkeit in einem zunehmend komplexen wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld.

Das respACT-Lab am 17.6.2026 wurde in Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum Wien und der Volksbank sowie mit Unterstützung des Landwirtschafts- und Umweltministeriums umgesetzt.

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