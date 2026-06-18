Breiteneder Immobilien Parking holt sich 80 Mio. Euro mit CMS und Schönherr

Wien. Breiteneder Immobilien Parking holt sich 80 Mio. Euro, beraten von Kanzlei CMS. Schönherr betreute die Banken.

Wirtschaftskanzlei Schönherr hat die Erste Group Bank AG im Zuge einer Anleihen-Emission von Breiteneder Immobilien Parking betreut. Das Unternehmen – in den 1970er Jahren von „Garagenkönig“ Johann Breitenender in Wien gegründet – ist heute in acht Ländern tätig, mit insgesamt 95.000 Stellplätzen.

Die Transaktion

Bei der aktuellen Emission beriet Schönherr laut einer Aussendung die Erste als Dealer Manager und Exchange Agent konkret bei der Einladung der Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH an bestehende Anleihegläubiger zum Umtausch der im Jahr 2018 emittierten Schuldverschreibungen in die kürzlich neu begebenen Breiteneder Immobilien Parking 4,750% Schuldverschreibungen 2026-2032.

Weiters beriet Schönherr die Erste als Lead Manager und Oberbank AG als Co-Lead Manager bei der nachfolgenden erfolgreichen Aufstockung der Breiteneder Immobilien Parking 4,750% Schuldverschreibungen 2026-2032, heißt es weiter.

Die beiden Anleihe-Tranchen im Gesamtnominale von 80 Mio. Euro wurden unter dem 150 Mio. Euro Emissionsprogramm von Breiteneder Immobilien Parking begeben.

Die Beratungsteams

Das Schönherr-Team bestand neben Christoph Moser (Partner) und Angelika Fischer (Counsel) aus Clemens Stockhammer, Laura Knoblechner und Flora Maria Auer.

CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte beriet die Emittentin unter der Federführung von Martin Zuffer und Philipp Mark.