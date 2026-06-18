Deal der Plüschtiere: Noerr berät Steiff bei Teilverkauf an Ravensburger

Spielwaren & Konzerne. Plüschtier-Hersteller Steiff geht mehrheitlich an den Branchenkollegen Ravensburger AG. Kanzlei Noerr ist behilflich.

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Noerr hat mit einem Team um Alexander Hirsch und Gerrit Henze den Spielwarenhersteller Steiff beim Verkauf der Mehrheitsanteile an der Margarete Steiff GmbH an die Ravensburger AG beraten, so eine Aussendung.

Konkret erwirbt die Ravensburger Gruppe 60 Prozent der Anteile an Steiff, einem Unternehmen mit 140-jähriger Firmengeschichte, das als Erfinder des Teddybären gilt. Auch Ravensburger selbst ist mit Spielen wie „Memory“ eine traditionelle Größe in der Branche. Mit rund 2.600 Beschäftigten ist Ravensburger allerdings deutlich größer als Steiff (800 Mitarbeiter).

Die Transaktion

Ravensburger beteilige sich als strategischer Investor an dem Unternehmen. Steiff werde dabei weiterhin eigenständig am bisherigen Firmensitz in Giengen an der Brenz geführt. Verkäufer der Beteiligung ist die Steiff Beteiligungsgesellschaft, gehalten von den Erben der Firmengründerin Margarete Steiff.

Mit der Beteiligung stelle die Familie die Weichen für eine langfristige Perspektive des Traditionsunternehmens. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe. Die beteiligten Parteien erwarten das grüne Licht innerhalb der üblichen Prüfungsfristen, heißt es.

Das Beratungsteam

Im Team von Noerr für Steiff waren Alexander Hirsch (Partner), Gerrit Henze (Associated Partner; beide Leitung, M&A, Düsseldorf); außerdem im Bereich M&A: Julius Heimann (Senior Associate), Melissa Lukas (Senior Associate, beide Düsseldorf), Musab Cavunmirza (Associate, Hamburg);

Antitrust: Alexander Birnstiel (Partner, München), Annika-Kristin Stamer (Senior Associate, Berlin), Paula Link (Senior Associate, München); Real Estate: Tim Behrens (Partner), Elena Sophia Bideris (Associate, beide Frankfurt); sowie Tax: Andre Happel (Partner) und Thomas Renner (Senior Associate, beide Frankfurt).