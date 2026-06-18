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Edenred übernimmt Sparte von The Mobility House, Hogan Lovells hilft

Peter Huber ©Kubinska & Hofmann München / Hogan Lovells

München. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells berät The Mobility House beim Verkauf der Sparte Solutions an Edenred. Eine Kooperation gehört dazu.

Unter Leitung von Partner Peter Huber hat Hogan Lovells die The Mobility House GmbH bei der Veräußerung ihres Geschäftsbereichs Solutions an den globalen B2B-Mobilitätsdienstleister Edenred mit HQ in Frankreich beraten, so eine Aussendung.

Verkauf und Partnerschaft

The Mobility House ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen mit Sitz in München, mit Lösungen für den Ausbau erneuerbarer Energien. Der in Deutschland führende, auf B2B-Flottenelektrifizierung spezialisierte Geschäftsbereich The Mobility House Solutions entwickelt, implementiert und betreibt laut den Angaben schlüsselfertige Ladeinfrastrukturlösungen für gewerbliche Flotten und ist Entwickler des ChargePilot-Ladesystems.

Mit der Veräußerung des Geschäftsbereichs will The Mobility House sich auf das Energiegeschäft fokussieren, insbesondere auf Vehicle-to-Grid, stationäre Speicher sowie die Aggregation und den Handel von Batterie-Flexibilitäten auf Energiemärkten. Die Entwicklung und der Vertrieb von ChargePilot in Nordamerika und der APAC-Region verbleiben bei The Mobility House. Die Transaktion umfasst darüber hinaus eine kommerzielle Partnerschaft mit Edenred.

Im Team von Hogan Lovells für The Mobility House waren Peter Huber (Partner), Tobias Flasbarth (Counsel), Patrick Waldecker, Shervin Mir Marashi, Artem Vesdenetski (Associates) (M&A, München, Hamburg); Martin Pflüger (Partner), Sebastian Eisenberger (Senior Associate), Marcus Häußling (Associates) (IP, München, Berlin); Christoph Wünschmann (Partner), Benedikt Weiß (Senior Associate) (Kartellrecht, München); Ingmar Doerr (Partner, Steuerrecht, München) und Stefan Richter (Counsel, Arbeitsrecht, Düsseldorf).

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