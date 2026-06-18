KI steuern statt nur nutzen: Neue ASW-App bildet Steuerberater fort

Steuerberater & Künstliche Intelligenz. KI hat in den Kanzleialltag Einzug gehalten. Eine neue App der Steuerberater-Akademie ASW soll helfen, sie zu steuern.

künstliche Intelligenz hat längst Einzug gehalten in den Kanzleialltag. Doch sie bringt auch neue Risiken, Verantwortlichkeiten und rechtliche Fragestellungen mit sich, so die ASW (Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen) in einer Ankündigung. Eine neue ASW-App soll Kanzlei-Führungskräften dabei helfen, KI nicht nur zu nutzen, sondern verantwortungsvoll zu steuern, wie es heißt.

Die neue App

Die neue Akademie SW-App soll konkret mittels interaktivem E-Learning Antworten auf Fragen bieten wie:

Wie viel KI ist erlaubt?

Wer haftet bei fehlerhaften KI-Ergebnissen?

Welche Daten dürfen verarbeitet werden?

Wo beginnt das berufsrechtliche Risiko?

Dabei setze die App auf realistische Kanzlei-Szenarien und praxisnahe Simulationen: Eingesetzt werden konkrete Entscheidungsfälle und sofort anwendbare Handlungsempfehlungen für den sicheren KI-Einsatz in WT-Kanzleien; auf trockene Theorie werde möglichst verzichtet.

Konkret gibt es interaktiven Lernkarten mit Text, Grafiken und Videos, Infos zu EU AI Act und KI-Recht (KI-Register, Transparenz- und Dokumentationspflichten, DSGVO, Verschwiegenheitspflicht, Auftragsverarbeitung) sowie ein Quiz zur Selbstüberprüfung.