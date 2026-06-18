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STUWO AG verlängert Valerija Karsai im Vorstand

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Wien. Die STUWO AG hat das Mandat von Valerija Karsai, Vorständin für das operative Geschäft, für drei weitere Jahre verlängert.

Die STUWO AG betreibt 20 Wohnheime in Österreich. STUWO Student Housing bietet als einer der größten Wohnheimbetreiber Österreichs knapp 4.000 Studentenheimplätze für Studierende in Wien, Graz, Linz, Innsbruck, Villach, Krems und Lambach.

Die Aufgaben

Mit der jetzt erfolgten Verlängerung des Vorstandsmandats von Valerija Karsai und der Ernennung von Michael Helm zum Finanzvorstand (Ende 2025) setze der Aufsichtsrat der STUWO AG auf Kontinuität, Erfahrung und eine klare Zukunftsperspektive im Bereich studentisches Wohnen in Österreich, heißt es.

Neben der erfolgreichen Stabilisierung des Unternehmens stehen weitere Entwicklungsschritte im Fokus, heißt es. Expansionen und bauliche Erweiterungen an den Standorten Wien, Innsbruck und Villach sind demnach angedacht und befinden sich in Planung.

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