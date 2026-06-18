UBM verkauft Ekazent-Portfolio um 35 Millionen Euro mit Wolf Theiss

Auf neuem Kurs. Wolf Theiss berät UBM beim Verkauf eines Ekazent Nahversorgungsportfolios im Volumen von 35 Mio. Euro an Retail-Unternehmer Peter Schaider.

Der Verkauf, der als Kombination von Share- und Asset-Deals stattfand, stelle einen weiteren Schritt im strategischen Rebalancing des UBM-Portfolios dar, so eine Aussendung.

Die Transaktion

Verkäuferin ist konkret die Ekazent Realitätengesellschaft m.b.H., die jeweils zu 50 Prozent im Eigentum der UBM Development AG und der Ferris Wheel Zwei GmbH steht. Käufer ist Immo-Investor und Retail-Unternehmer Peter Schaider (Auhofcenter, Riverside u.a.).

Auf dem Foto: Franz Panwinkler (UBM Development Österreich GmbH), Peter Schaider, Norbert Pfundner (Geschäftsführer Ekazent Management GmbH).

Das veräußerte Portfolio – ein Teil des „Package 6“ – umfasst laut den Angaben Mietrechte an einer Reihe von Ekazent-Standorten in Wien und Schwechat, darunter das Objekt 1140 Wientalstrasse 45, das EKZ 1170 Elterleinplatz 11–13, die Objekte Ada‑Christengasse / Hanson‑Center (1100 Wien) und B7 Brünner Strasse 219–221 (1210 Wien) sowie das Zentrum Schwechat in der Wiener Strasse 12–16 (2320 Schwechat). Darüber hinaus wurden ein Superädifikat auf der Liegenschaft Sibeliusstrasse 2a (1100 Wien) sowie ein Baurecht an der Wiener Strasse 12–16 (2320 Schwechat) übertragen.

„Mit diesem Verkauf setzen wir einen weiteren konsequenten Schritt im Rebalancing unseres Portfolios und stärken zugleich unseren Fokus auf die strategischen Kernbereiche der UBM. Das erfolgreiche Closing zeigt, dass für gut strukturierte Immobilienportfolios an etablierten Standorten weiterhin Nachfrage besteht“, so UBM Development Österreich-Geschäftsführer Panwinkler.

Die Berater

Wolf Theiss beriet UBM bei der Strukturierung und rechtlichen Umsetzung der Transaktion, einschließlich vorgelagerter Spaltungen sowie nachfolgender Share- und Asset‑Deals. Das Team der Kanzlei wurde von Peter Oberlechner (Partner) geleitet und umfasste Elisabeth Pötscher (Senior Associate) sowie Valentin Weinold (Associate, alle Real Estate).