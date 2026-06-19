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Business, Recht

ams OSRAM holt sich per Emission 1 Mrd. Euro: Die Berater

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High Yield-Rekord. bpv Hügel, Linklaters, Skadden und Weber beraten ams OSRAM bei einer 1 Mrd. Euro-Emission plus Verlängerung einer Kreditfazilität um 600 Mio. Euro.

Wirtschaftskanzlei bpv Hügel hat ams OSRAM zum österreichischen Recht bei der Ausgabe der 1 Mrd Euro Schuldverschreibungen sowie zur Änderung und Neufassung der revolvierende Kreditfazilität (RCF) beraten. Die Beratung von ams OSRAM erfolgte zusammen mit Linklaters. Die Global Coordinators und Bookrunners wurde von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) und Weber Harrer Rechtsanwälte beraten.

Größte Emission ihrer Art seit fünf Jahren

Die Emission war die größte unbesicherte High-Yield-Emission mit einem Singe-B Rating in Europa in den letzten fünf Jahren, so eine Aussendung. Aufgrund der starken Nachfrage sei das Angebot von 700 Mio Euro aufgestockt worden. Der Emissionserlöse sollen zusammen mit Barmitteln verwendet werden, um:

  • die ausstehenden 12,250% Senior Notes in Höhe von 750 Mio US-Dollar mit Fälligkeit 2029 vollständig zurückzuzahlen,
  • die ausstehenden 1,025 Mrd Euro 10,50% Senior Notes mit Fälligkeit 2029 teilweise zurückzuzahlen und
  • die damit verbundenen Kosten, Gebühren und Aufwendungen, einschließlich Rückkaufprämien und aufgelaufener Zinsen, zu begleichen, heißt es.

Zudem habe ams OSRAM ihre bestehende revolvierende Kreditfazilität (RCF) ergänzt und neugefasst. Die RCF umfasst Gesamtzusagen in Höhe von 600 Mio. Euro

Das Kapitalmarkt- und Finanzierungs-Team von bpv Hügel wurde von Christoph Nauer (Capital Markets) geleitet und umfasste federführend Roland Juill (Capital Markets) und Ingo Braun (Finance & Regulatory) sowie Barbara Valente (Capital Markets, Finance & Regulatory), Nicolas Wolski (Tax), Daniel Maurer und Laurenz Kainrath (Capital Markets, Finance & Regulatory).

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