CMS berät RBI bei Übernahmeangebot für Addiko Bank

Wien. Kanzlei CMS berät die Raiffeisen Bank International (RBI) bei ihrem Übernahmeangebot für die Addiko Bank AG.

Wirtschaftskanzlei CMS berät die Raiffeisen Bank International (RBI) bei einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für die Addiko Bank AG (befristet bis 22. Juli).

Das Mandat umfasst laut einer Aussendung die rechtliche Begleitung der Transaktion mit besonderem Fokus auf übernahme- und gesellschaftsrechtliche Fragen sowie aufsichts- und fusionskontrollrechtliche Aspekte.

Die Beratung erfolge in engem Zusammenspiel mehrerer Jurisdiktionen in Südosteuropa. Es handle sich um ein „Übernahmeangebot mit gleichzeitigem Carve-out in mehreren südosteuropäischen Jurisdiktionen“, so Peter Huber, Partner und Co-Team Lead des CMS-Beratungsteams (CMS Büro Wien). Man freue sich, die RBI „bei dieser öffentlichkeitswirksamen Transaktion“ mit einem erfahrenen, multidisziplinären Team begleiten zu dürfen.

Das Beratungsteam

Das Wiener CMS-Team steht unter der gemeinsamen Federführung der Partner Peter Huber und Clemens Grossmayer (beide Corporate/M&A), die in Fragen des Übernahme- und Gesellschaftsrechts durch Associates Daniel Grimmer und Felix Kasseroler (beide Corporate/M&A) unterstützt werden. Der bankenaufsichtsrechtliche Workstream werde von Partner Stefan Paulmayer (Bankenaufsichtsrecht) geleitet, während Partner Dieter Zandler (Antitrust, Competition & Trade) den Workstream Fusionskontrolle verantworte.

Aktiv sind auch die Associates Valentin Ölz und Ismail Elmursajev (beide Bankenaufsichtsrecht) sowie Alexander Sommergruber (Antitrust, Competition & Trade). Weiters sind die CMS-Büros in Kroatien, Slowenien und Bosnien involviert. Die Partner Paulmayer und Zandler koordinieren zudem die lokalen Anwältinnen und Anwälte der RBI in Serbien und Montenegro.