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Deloitte und Impact Hub Vienna zeichnen grüne Start-ups aus

Das Gewinnerteam von Baublocks ©Cochic Photography

Gratis-Beratung vom Big Four-Multi. Deloitte und der Impact Hub Vienna haben wieder Start-ups mit Nachhaltigkeitsanspruch ausgezeichnet. Die Gewinner sind BauBlocks und Khoch3 KlimaKarten.

Deloitte Österreich und der Impact Hub Vienna haben laut Aussendung zum fünften Mal in Folge im Rahmen der Start-up-Initiative „Grow“ junge Unternehmen ausgezeichnet, die bei ihrer Geschäftsidee auf Nachhaltigkeit setzen. Im Dezember letzten Jahres wurden dafür aus zahlreichen Bewerbungen die sechs Finalisten ausgewählt, wie es heißt.

Nach gut einem halben Jahr Workshops und Mentoring Sessions mit Deloitte sowie dem Impact Hub Vienna fanden nun die finalen Pitches statt. Eine Fachjury zeichnete anschließend die Gewinner aus.

Die Gewinner 2026

  • Den ersten Platz holte sich das Team von BauBlocks. Das Start-up produziert wiederverwendbare Bauelemente aus kohlenstoffnegativen Materialien, die mehrere Wandschichten als Stack-and-lock-Solution vereinen. Das Team erhielt ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro sowie 50 Pro-Bono Beratungsstunden von Deloitte.
  • Auf Platz 2 wurde das Start-up Khoch3 KlimaKarten gewählt, welches an einer All-in-one-Plattform für Klimaanpassung arbeitet. Ziel ist es, Informationen zur Risikoanalyse, zur Finanzierung und zu Maßnahmen in einer gemeinsamen Plattform zu kombinieren. Dieser Ansatz bescherte dem Team ein Preisgeld von 5.000 Euro und 50 Pro-Bono Beratungsstunden.

„Die diesjährigen Einreichungen haben eindrucksvoll gezeigt, wie konsequent junge Unternehmen wirtschaftliches Denken mit nachhaltigem Handeln verbinden“, so Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich: „Dabei haben die hohe Qualität und Vielfalt der Ideen die Entscheidung der Jury besonders herausfordernd gemacht. Die Siegerteams haben sich letztlich durch ein stimmiges Gesamtpaket aus Innovationskraft, klarer Vision und Zukunftsfähigkeit durchgesetzt.“

„Es ist inspirierend zu sehen, wie engagiert sich die Start-ups mit den Herausforderungen unserer Zeit auseinandersetzen. Die unterschiedlichen Zugänge zu den Themen Energie, Nachhaltigkeit und Klimaschutz zeigen eindrucksvoll, wie viel Innovationspotenzial und wirtschaftliche Dynamik in diesen Ideen steckt“, so Hinnerk Hansen, Gründer und Geschäftsführer des Impact Hub Vienna.

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