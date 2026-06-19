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M&A, Personalia, Recht

Freshfields holt Daniel Möritz als neuen M&A-Partner für München

Daniel Möritz ©Freshfields

Wirtschaftskanzleien. Freshfields holt Daniel Möritz ins M&A-Team. Er kommt von Hengeler Mueller und sei „bestens aufgehoben auf unserer Plattform“.

Wirtschaftskanzlei Freshfields gibt heute bekannt, dass sich Daniel Möritz ihrer Partnerschaft anschließt, so eine Aussendung. Er werde am Münchner Standort tätig sein.

Die Laufbahn

Daniel Möritz ist Spezialist für Gesellschaftsrecht, M&A und Private Equity und berät Industrieunternehmen, Versicherer und Private-Equity-Investoren bei internationalen, komplexen und häufig regulierten Transaktionen, wie es heißt. Er ist sowohl in Deutschland als auch im US-Bundesstaat New York als Rechtsanwalt zugelassen und war bei Hengeler Mueller in Düsseldorf, London sowie seit 2017 in München tätig.

Das Einsatzgebiet

Patrick Cichy, Global Co-Head M&A and Capital bei Freshfields, und Arend von Riegen, Co-Head of Private Capital, zeigen sich in der Aussendung vom neuen Partner angetan: Er werde bei besonders komplexen Transaktionen zum Einsatz kommen und sei „bestens aufgehoben auf unserer Plattform“ (von Riegen).

Das Corporate/M&A- und Private Equity-Team in Deutschland wurde im Januar um vier neue Partner und im Mai nochmal um vier interne Partnerernennungen erweitert, erinnert die Kanzlei Zudem hat Freshfields kürzlich den Zugang von Pablo González Mosqueira in Madrid bekannt gegeben, der die Private-Equity-Praxis in Spanien leiten soll.

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