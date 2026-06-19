Generationswechsel bei Porsche Bank: Nekolar und Gedlička neue Chefs

Banken & Management. Bei der Porsche Bank Gruppe folgt Alexander Nekolar als neuer CEO auf Langzeit-Chef Hannes Maurer. David Gedlička wird CFO.

Bei der Porsche Bank Gruppe kommt es mit 1. Juli 2026 zu einem geplanten Wechsel an der Spitze, so eine Aussendung: Alexander Nekolar übernimmt demnach als neuer Vorstand für Vertrieb & Marketing sowie CEO die Führung des internationalen Mobilitätsdienstleisters von Hannes Maurer, der seine CEO-Funktion abgebe.

Gleichzeitig werde David Gedlička als Nachfolger von Alexander Nekolar als zweiter Vorstand der Porsche Bank AG die Agenden des CFO übernehmen. In seinen Verantwortungsbereich fallen neben den Finanzen auch Risikomanagement und IT der Porsche Bank AG sowie der Porsche Bank Gruppe.

Die Bank

Die Porsche Bank Gruppe ist als internationaler Finanzdienstleiter in 16 Ländern tätig und eine Tochtergesellschaft der Porsche Holding Salzburg. Die Bank beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet vor allem Leasing-, Kredit- und Versicherungsprodukte sowie Dienstleistungen im Bereich Wartung, Carsharing u.a. Die Bilanzsumme lag zuletzt bei rund 9,4 Milliarden Euro.

Die Laufbahnen

Hannes Maurer (62) prägte die Entwicklung der Porsche Bank Gruppe über mehrere Jahrzehnte maßgeblich, heißt es weiter. Nach insgesamt 23 Jahren im Vorstand – zuletzt als CEO – übergebe er nun im Zuge eines Generationenwechsels die Führung. Seine berufliche Laufbahn umfasst mehr als 35 Jahre in leitenden Funktionen innerhalb der Finanzdienstleistung sowie im Groß- und Einzelhandel. In dieser Zeit habe er entscheidend zum Erfolg der Porsche Holding Salzburg beigetragen, so Johann Lechner, Geschäftsführer und CFO der Porsche Holding Salzburg.

Alexander Nekolar (52) ist seit 2005 in der Porsche Bank Gruppe in mehreren Funktionen und Ländern tätig, zuletzt und seit 2012 als Finanzvorstand (CFO) für die Bereiche Finanzen, Risikomanagement und IT. In dieser Funktion habe er die strategische sowie internationale Ausrichtung und Weiterentwicklung des Unternehmens wesentlich mitgestaltet.

David Gedlicka, seit 2004 im Unternehmen, verfüge über langjährige internationale Erfahrung innerhalb der Porsche Finanzgruppe und in verschiedenen Führungspositionen – unter anderem in Slowenien, Ungarn und Rumänien sowie zuletzt als CEO der Porsche Finance Group Slovakia.