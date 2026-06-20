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Bildung & Uni, Recht

Europarecht: Festschrift für Stefan Griller zum 70. Geburtstag

Festschrift Stefan Griller ©Verlag Österreich

Fachbücher. Mit einer knapp 900 Seiten starken Festschrift würdigen 44 Experten den Wiener und Salzburger Europarechtler Stefan Griller zum 70. Geburtstag.

Mit der Festschrift „Ebenenübergreifende Rechtswissenschaft. Verfassung – Integration – Europa“ würdigen 44 nationale und internationale Expertinnen und Experten aus den Bereichen Europäische Integration, Europarecht, öffentliches Recht und internationales Recht Univ.-Prof. Stefan Griller aus Anlass seines 70. Geburtstages, so der Verlag Österreich.

Die Laufbahn

Stefan Griller fungierte ab 1990 als Vorstand des Forschungsinstituts für Europafragen an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) und gründete 2010 das Institut für Europarecht und Internationales Recht an der WU. Im selben Jahr nahm er einen Ruf an die Universität Salzburg an, wo er unter anderem als Leiter des Salzburg Centre of European Union Studies (SCEUS) und des Senats der Universität Salzburg wirkte.

Hinzu kommen Tätigkeiten als national und international tätiger Experte und Berater, Gastforscher und Gastprofessor sowie als Vorsitzender des Hohen Rates des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz.

Die Festschrift umfasst Beiträge aus den genannten Rechtsbereichen und zu weiteren Grundfragen der europäischen Integration. Die Herausgeber sind Univ.-Prof. Marcus Klamert (Uni Graz und Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst), Univ.-Prof. Rainer Palmstorfer (Uni Linz), Roman Puff (Salzburg Centre of European Union Studies – SCEUS der Uni Salzburg), Univ.-Prof. Erich Vranes (WU Wien) und Assoz. Prof. Paul Weismann (Uni Salzburg).

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