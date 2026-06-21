 Open menu
Business, Veranstaltung

R+V Österreich und Women in Insurance Austria luden zu Workshop

©Daniel Taladrid
Veranstaltung. Versicherer R+V Österreich und Women in Insurance Austria luden zum Event für Frauen in der Versicherungsbranche.

Rund 40 Frauen aus der Versicherungsbranche folgten laut Aussendung der Einladung von R+V Österreich und Women in Insurance Austria zum Event „Stimme. Haltung. Klarheit.“. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie die Wirkung von Stimme, Körpersprache und Präsenz.
„Mit dem R+V Frauenevent möchten wir Frauen aus der Versicherungsbranche miteinander verbinden, ihnen praxisnahes Wissen mitgeben und Raum für persönlichen Austausch schaffen. Gerade in einer Branche, die sich laufend weiterentwickelt, sind Netzwerke, Sichtbarkeit und gegenseitige Stärkung besonders wertvoll“, so Organisatorin Nadja Schwarzenau.

KI und Sprechtechnik

Im Workshop „Effizienter Arbeiten mit KI: Drei praktische Ansätze“ ging es darum, wie Künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag eingesetzt werden kann. Im Fokus standen unter anderem der Aufbau wirkungsvoller Prompts, der Einsatz als Sparringpartner für das Trainieren von Gesprächen sowie das Zusammenfassen komplexer Inhalte.
Der zweite Workshop „Sprechtechnik und Präsenz: Wirkungsvoll kommunizieren“ von Daniela Soykan-Tober widmete sich der Frage, wie Stimme und Körpersprache eingesetzt werden können. Behandelt wurde dabei auch, wie Nervosität durch Übungen reduziert werden kann.
„Der große Zuspruch zeigt, wie wichtig Formate sind, die fachliche Weiterentwicklung mit persönlicher Begegnung verbinden. Gerade Themen wie Künstliche Intelligenz gewinnen im Berufsalltag spürbar an Bedeutung. Umso wichtiger ist es, Frauen in der Branche dabei zu unterstützen, neue Technologien sicher und praxisnah für sich zu nutzen, Netzwerke zu stärken und relevante Zukunftsthemen gemeinsam zu gestalten“, so Mae von Lapp, R+V Wiesbaden.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Anwälte-Präsident: Neues Pensionssystem kommt im Herbst zur Abstimmung
  2. Generationswechsel bei Porsche Bank: Nekolar und Gedlička neue Chefs
  3. HORA-Update: Ein paar Zentimeter reichen als Schutz vor Überflutung
  4. Finanzaufsicht kontrolliert Private Credit-Investments der Versicherer verstärkt

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

R+V Österreich und Women in Insurance Austria luden zu Workshop

Staatspreis Qualität geht 2026 nach Vorarlberg: connexia pflegt am besten

Biodiversität als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor: respACT-Lab

STUWO AG verlängert Valerija Karsai im Vorstand

Normungsverband OVE kürt Daniel Herbst zum Generalsekretär

Neu in Finanz:

Generationswechsel bei Porsche Bank: Nekolar und Gedlička neue Chefs

HORA-Update: Ein paar Zentimeter reichen als Schutz vor Überflutung

Finanzaufsicht kontrolliert Private Credit-Investments der Versicherer verstärkt

Wiener Städtische befördert Sonja Brandtmayer zur neuen CEO

Versicherungsaufsicht: Martina Andexlinger folgt auf Peter Braumüller

Neu in Recht:

Europarecht: Festschrift für Stefan Griller zum 70. Geburtstag

CMS berät RBI bei Übernahmeangebot für Addiko Bank

Dorda berät Cybersecurity-Startup Airgapnet: Physische IT-Sicherheit

Freshfields holt Daniel Möritz als neuen M&A-Partner für München

Anwälte-Präsident: Neues Pensionssystem kommt im Herbst zur Abstimmung

Neu in Steuer:

Deloitte und Impact Hub Vienna zeichnen grüne Start-ups aus

KI steuern statt nur nutzen: Neue ASW-App bildet Steuerberater fort

Steuerflucht oder nicht: Wie Unternehmen auf neue Steuer-Regeln reagieren

MANZ SteuerExpress: Steuerfreie Pilotenbezüge, die Förderungen und die Epidemie und mehr

KI in der Steuerberatung: TaxTech Konferenz stellt Trends ins Rampenlicht

Neu in Bildung/Uni:

Uni Salzburg verleiht den Hans Stegbuchner‑Preis für Mathematik

TU Graz entwickelt Spürroboter für gefährliche Feuerwehreinsätze

30% mehr WU-Anmeldungen: Rektor Sausgruber warnt vor Kürzungen

Facultas Wissen: Equal Pay, globale Versicherungen und mehr

Generation Z und die MINT-Berufe: Ein wachsendes Defizit

Neu in Personalia:

Freshfields holt Daniel Möritz als neuen M&A-Partner für München

Generationswechsel bei Porsche Bank: Nekolar und Gedlička neue Chefs

STUWO AG verlängert Valerija Karsai im Vorstand

Maximilian Uidl ist jetzt Anwalt für Baurecht bei CMS

Normungsverband OVE kürt Daniel Herbst zum Generalsekretär

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Dorda berät Cybersecurity-Startup Airgapnet: Physische IT-Sicherheit

KI steuern statt nur nutzen: Neue ASW-App bildet Steuerberater fort

MANZ SteuerExpress: Steuerfreie Pilotenbezüge, die Förderungen und die Epidemie und mehr

KI in der Steuerberatung: TaxTech Konferenz stellt Trends ins Rampenlicht

40 Jahre RDB: Von Modem und Diskette zur KI-Recherche – feiern Sie mit unserem Jubiläumsangebot!