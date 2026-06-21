R+V Österreich und Women in Insurance Austria luden zu Workshop

Veranstaltung. Versicherer R+V Österreich und Women in Insurance Austria luden zum Event für Frauen in der Versicherungsbranche.

Rund 40 Frauen aus der Versicherungsbranche folgten laut Aussendung der Einladung von R+V Österreich und Women in Insurance Austria zum Event „Stimme. Haltung. Klarheit.“. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie die Wirkung von Stimme, Körpersprache und Präsenz.

„Mit dem R+V Frauenevent möchten wir Frauen aus der Versicherungsbranche miteinander verbinden, ihnen praxisnahes Wissen mitgeben und Raum für persönlichen Austausch schaffen. Gerade in einer Branche, die sich laufend weiterentwickelt, sind Netzwerke, Sichtbarkeit und gegenseitige Stärkung besonders wertvoll“, so Organisatorin Nadja Schwarzenau.

KI und Sprechtechnik

Im Workshop „Effizienter Arbeiten mit KI: Drei praktische Ansätze“ ging es darum, wie Künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag eingesetzt werden kann. Im Fokus standen unter anderem der Aufbau wirkungsvoller Prompts, der Einsatz als Sparringpartner für das Trainieren von Gesprächen sowie das Zusammenfassen komplexer Inhalte.

Der zweite Workshop „Sprechtechnik und Präsenz: Wirkungsvoll kommunizieren“ von Daniela Soykan-Tober widmete sich der Frage, wie Stimme und Körpersprache eingesetzt werden können. Behandelt wurde dabei auch, wie Nervosität durch Übungen reduziert werden kann.

„Der große Zuspruch zeigt, wie wichtig Formate sind, die fachliche Weiterentwicklung mit persönlicher Begegnung verbinden. Gerade Themen wie Künstliche Intelligenz gewinnen im Berufsalltag spürbar an Bedeutung. Umso wichtiger ist es, Frauen in der Branche dabei zu unterstützen, neue Technologien sicher und praxisnah für sich zu nutzen, Netzwerke zu stärken und relevante Zukunftsthemen gemeinsam zu gestalten“, so Mae von Lapp, R+V Wiesbaden.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren Täglich aktuell in Ihrer Mailbox. Newsletter anmelden/verwalten