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Personalia, Recht

Saxinger ernennt Anna Rupp zur Salary Partnerin

Anna Rupp ©Saxinger

Wels. Anna Rupp ist neue Salary Partnerin bei Wirtschaftskanzlei Saxinger. Ihre Themen sind Arbeits- und Zivilrecht sowie Streitbeilegung.

Die Saxinger Rechtsanwalts GmbH ernennt Anna Rupp zur Salary Partnerin, so eine Aussendung: Rupp ist seit ihrem Eintritt nach der Gerichtspraxis im Jahr 2018 bei Saxinger am Standort Wels tätig.

Die Aufgaben

Anna Rupp berate vorwiegend Unternehmen insbesondere in den Bereichen Arbeitsrecht, Streitbeilegung sowie Zivilrecht. Ein besonderer Schwerpunkt liege in der umfassenden arbeitsrechtlichen Beratung, der Vertretung in gerichtlichen und außergerichtlichen Streitigkeiten sowie in der Unterstützung bei zivil- und vertragsrechtlichen Fragestellungen. Rechtsanwaltskanzlei Saxinger ist Mitglied der Saxinger Schindhelm Services SE, einer Allianz europäischer Wirtschaftskanzleien.

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