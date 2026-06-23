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Emerald Horizon geht mit Müller Partner an die Wiener Börse

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Graz. Die Emerald Horizon AG, aktiv im Geschäft mit Speichern, ist jetzt an der Wiener Börse gelistet. Künftig will man Atomreaktoren bauen.

Die Aktien der Grazer Emerald Horizon AG sind ab 26.6.2026 zum Handel im Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen, so eine Aussendung der beratenden Anwaltskanzlei Müller Partner. Gegenstand des von der Wiener Börse gestern genehmigten Zulassungsantrags seien sämtliche 1.049.375 bestehenden Aktien von Emerald Horizon.

Vor Stellung des Zulassungsantrags habe die Emerald Horizon AG im Laufe des Jahres 2026 in zwei Tranchen insgesamt 8.224 Aktien im Zuge von Kapitalerhöhungen bei ausgewählten Investor:innen für einen Preis von 760,19 Euro je Aktie privatplatziert. Dementsprechend wurde im Zuge der Börsenzulassung der Referenzpreis je Aktie (gerundet) mit 760 Euro festgelegt, was einer Marktkapitalisierung von knapp 800 Millionen Euro entspreche, heißt es.

Die Börsenotierung mache „transparenter, verbindlicher und sichtbarer“ und schlage damit ein neues Kapitel auf, so Florian Wagner, CEO und Mehrheitsaktionär von Emerald Horizon.

Die Aufgaben

Unter der Marke SMRX bündele Emerald Horizon zwei Technologielinien:

  • Das hybride Speichersystem DUALstore PLUS besteht neben dem von einem Drittanbieter zugekauften Batteriespeicher Estore aus dem CALstore. CALstore entwickle Emerald Horizon selbst als Wärmespeichersystem auf Basis von geschmolzenem Salz.
  • Parallel arbeite das Unternehmen mit ADES an einem thoriumbasierten SMR (Small Modular Reactor).

Die Berater

Das Beratungsteam für Emerald Horizon bestand bei Müller Partner aus Gernot Wilfling (Partner, Kapitalmarktrecht) und Carl Walderdorff (Gesellschaftsrecht; beide Federführung) sowie Anwalt Jürgen Scheuchelbauer, Simina Alexandrescu und Dominika Szanto (beide Rechtsanwaltsanwärterinnen). Listing Agent war die Wiener Privatbank SE.

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