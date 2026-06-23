EY macht Willibald Kaltenbrunner zum Leiter von denkstatt

Wien. Willibald Kaltenbrunner (53) übernimmt bei EY die Leitung der „Sub‑Serviceline“ Climate Change & Sustainability Services (CCaSS) und damit auch von Sub‑Brand EY denkstatt.

In seiner neuen Funktion ( mit 1. Juli 2026) setze Kaltenbrunner den Fokus auf die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsberatung – von der Strategie bis zur Umsetzung – sowie auf die Stärkung der nationalen und internationalen Vernetzung innerhalb des EY‑Netzwerks, so eine Aussendung.

Die Aufgaben

Kaltenbrunner ist Partner bei EY denkstatt in Österreich und hat darüber hinaus eine koordinierende Rolle in der Nachhaltigkeitsberatung von EY in Zentral- und Osteuropa. Er unterstütze Kund:innen bei der Entwicklung von Nachhaltigkeits- und Klimastrategien und habe die Entwicklung der Nachhaltigkeitsberatung in weiten Teilen Europas während seiner langjährigen Laufbahn mitgestaltet. Kaltenbrunner verfügt über einen MBA (University of Bath, UK) sowie einen Master of Engineering (Leoben, Österreich).