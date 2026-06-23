Fressnapf holt J.P. Morgan ins Logistikzentrum, Hengeler Mueller berät

E-Commerce-Drehscheibe. J.P. Morgan beteiligt sich an einem zentralen Fressnapf-Logistikzentrum. Kanzlei Hengeler Mueller ist behilflich.

Ein von J.P. Morgan Asset Management gemanagter Fonds hat sich an dem Fressnapf-Logistikzentrum in Nörvenich (Kreis Düren) beteiligt. Im Zuge der Transaktion geht der Fonds eine Partnerschaft mit dem Projektentwickler Complemus Real Estate und der Indigo Invest Gruppe ein, die das Projekt zuvor als Investor begleitet haben, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei Hengeler Mueller.

Die Transaktion

Fressnapf, europäischer Marktführer für Heimtierbedarf, hat an seinem neuen Standort im rheinischen Revier einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen und nutzt den Logistik-Standort in Nörvenich seit Mitte 2025 als zentrale Versanddrehscheibe für das europäische E-Commerce-Geschäft, heißt es weiter.

Complemus hat das 72.000 m² Logistikzentrum einschließlich eines Bürogebäudes für die Fressnapf-Gruppe entwickelt.

Das Beratungsteam

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller hat J.P. Morgan Asset Management zum Erwerb der Beteiligung, dem Joint Venture mit den verbleibenden Verkäufern sowie zur Finanzierung beraten. Im Team waren Daniel Kress (Partner, Federführung), Hermann Dahlitz (Senior Associate, beide Berlin, Corporate/M&A/Joint Venture); Immobilienwirtschaftsrecht: Caspar Conzen (Senior Associate, Frankfurt), Marc-Gordon Wild (Associate, Berlin); Steuerrecht: Gunther Wagner (Partner, München) und im Bereich Finanzierung Robert Süß (Senior Associate, Berlin).