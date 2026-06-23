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Business, Recht

Handbuch E-Commerce beleuchtet die Regeln im Online-Business

©Linde

Fachbücher. Mit dem Handbuch E-Commerce-Recht sollen Praktikerinnen und Praktiker rechtssicher die eigene Website, Marketing usw. aufbauen können.

Der E-Commerce ist aus unserem Wirtschaftsalltag nicht mehr wegzudenken. Doch neue digitale Möglichkeiten und laufende rechtliche Änderungen stellen Webshop-Betreiber:innen vor komplexe Herausforderungen, so der Linde Verlag: Gerade im E-Commerce-Recht gilt demnach: Wer erfolgreich handeln will, müsse auch rechtssicher agieren. Hier will der Fachverlag mit seiner knapp 580 Seiten starken Neuerscheinung (inklusive Digital-Zugang zur hauseigenen Rechtsdatenbank Linda) weiterhelfen.

Die Themen

Behandelt wird demnach:

  • Der rechtssichere Webshop
  • Welche Checkboxen gibt es, welche Pflichttexte werden benötigt und worauf ist bei der Verwendung von Bildern oder beim Newsletterversand zu achten
  • Kundenakquise per E-Mail oder Telefon: Was ist erlaubt
  • Was gilt bei Gewinnspielen und der Ausgabe von Gutscheinen
  • Die barrierefreie Website
  • Zusammenarbeit mit Influencer:innen
  • Unterschiede Deutschland, Schweiz

Dazu gibt es Tipps und Praxisbeispiele. Juristisch gesehen liegt der Fokus laut den Angaben auf folgenden Rechtsbereichen: E-Commerce- und Verbraucherrecht, Marken- und Urheberrecht, Influencer Marketing, Datenschutzrecht, Gewinnspiele und Gutscheine, Lauterkeitsrecht, Künstliche Intelligenz und Barrierefreiheit, Rechtsvergleich Deutschland und Schweiz.

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