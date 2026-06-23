KI-Tools und Fachverlage: Helbing Lichtenhahn setzt auf Swiss-Noxtua

KI-Tools für die Schweiz. Helbing Lichtenhahn verkündet die neue Auflage seines Basler Kommentars zum Bankengesetz – diesmal auch auf „Swiss-Noxtua“.

Aktuell decken die „Basler Kommentare“ mit 38 lieferbaren Titeln ein breites Spektrum juristischer Fachbereiche in der Schweiz ab, heißt es in der Ankündigung – von den zentralen Rechtsgebieten bis hin zu spezialisierten Rechtsmaterien.

Nun erscheint die 3. Auflage des Basler Kommentars zum Bankengesetz und damit laut Verlag Helbing Lichtenhahn die Neuauflage des einzigen aktuellen Kommentars zum schweizerischen Bankenrecht. Berücksichtigt werden laut den Angaben die jüngsten Entwicklungen etwa beim Bankeninsolvenzrecht und beim Einlegerschutz, aber auch erste Erkenntnisse aus dem Zusammenbruch der Credit Suisse.

Das neue KI-Tool

Dabei verbinde das neue Angebot Swiss-Noxtua die Fachkompetenz der Basler Kommentare mit spezialisierter KI. Der Legal AI Workspace für die Schweiz soll laut den Angaben juristische Recherchen, Dokumentenanalysen sowie das Verfassen und Überarbeiten professioneller Rechtstexte unterstützen und beschleunigen. Auf Schweizer Infrastruktur gehostet und zertifiziert, erfülle Swiss-Noxtua die Anforderungen des Berufsgeheimnisses und gewährleiste vollständige Datensouveränität.

Helbing Lichtenhahn hat sich damit ebenso wie Manz in Österreich oder C.H.Beck in Deutschland für ein gemeinsames Tool mit dem deutschen Anbieter Noxtua entschieden, während der Schweizer Branchenkollege Stämpfli wie berichtet auf Libra von Wolters Kluwer setzt.