Neue Züge für Rhein-Main-Verbund: Taylor Wessing hilft bei Finanzierung

Infrastruktur & Geldgeber. Taylor Wessing berät die deutsche Landesbank Helaba bei der Finanzierung von 27 Tramtrains für die „Regionaltangente West“.

Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing hat die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale bei der Strukturierung und Umsetzung der Finanzierung von 27 neuen elektrischen Regionaltriebzügen für die Regionaltangente West (RTW) rechtlich beraten, so eine Aussendung.

Die Finanzierung mit einem Volumen von rund 300 Mio. Euro und einer Laufzeit von 25 Jahren wurde gemeinsam von der Helaba und der fahma, einer Tochtergesellschaft des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV), entwickelt und im Rahmen eines grenzüberschreitenden Vergabeverfahrens an die Helaba vergeben. Ziel der Struktur sei es unter anderem, regionale Sparkassen sowie die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) einzubinden und so die Wertschöpfung im Sparkassenverbund und in der Region zu stärken.

Das Beratungsteam

Federführend beriet bei Taylor Wessing Alper Utlu (Salary Partner, Finance, Frankfurt) zu den rechtlichen Aspekten der langfristigen Finanzierungsstruktur. Aktiv waren auch Christian Köhler (Salary Partner, Corporate / Capital Markets, Berlin), Ulf Gosejacob (Partner, Finance, Frankfurt), Marc-Oliver Kurth (Partner, Corporate / Capital Markets, Berlin) und Susanne Dams (Associate, Finance, Frankfurt).